Александр Лукашенко на встрече с активистами БРСМ спел «Песню о тревожной молодости». Это уже не первое публичное музыкальное выступление от нашего главы государства. Мы вспомнили, кто еще из его коллег радовал публику своим вокалом (или даже речитативом). А вам кто больше понравился?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко поет про Галину, а Путин - про "черничный холм". Какие песни исполняют главы государств Какие песни поют президенты? Да, там даже есть рэп про ЗОЖ!