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Алек Болдуин, известный пародиями на Трампа, задержан за драку на парковке. Трамп пожелал ему удачи

03.11.2018 00:13 — Новости Культуры | Tut.by  
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Американский актер Алек Болдуин был задержан в Нью-Йорке за драку, это подтвердил Би-би-си представитель местной полиции, сообщивший, что актеру грозят обвинения в нападении на незнакомого ему мужчину.


Алек Болдуин на выходе из шестого полицейского участка в Манхэттене. Фото: Reuters

Инцидент произошел в районе Вест-Вилладж около двух часов дня по местному времени. Болдуин ударил водителя другой машины в ходе конфликта из-за парковочного места.

CBC New York уточняет, что произошло это на 10-й улице, недалеко от Юнион-сквер — одной из главных площадей Манхэттена.

Актер якобы сдавал назад, паркуясь на свободное место, и в этот момент его занял другой автомобиль. После этого Болдуин вышел из машины и ударил водителя, который не дал ему припарковаться. Водитель в этот момент оплачивал стоянку.

Представитель актера пока не прокомментировал инцидент с Болдуином.

«Желаю ему удачи»

60-летний Болдуин со своей семьей живет в Манхэттене.

«Желаю ему удачи», — прокомментировал задержание актера журналистам президент Дональд Трамп.

Куда жестче о драке Болдуина отозвался сын президента Дональд Трамп-младший. «Кого-то еще шокирует этот отброс?» — задался он вопросом в «Твиттере».

Болдуин — один из самых ярких критиков нынешнего президента США. Кроме того, он регулярно пародирует Трампа в телевизионном шоу Saturday Night Live.

В 2017 году он получил премию «Эмми» за эту роль.

В середине октября актер призвал законным образом свергнуть администрацию Трампа.

«В Америке принято вводить изменения посредством выборов. Здесь, дома, мы меняем правительство упорядоченным и формальным способом. И именно таким упорядоченным, формальным и законным способом нам необходимо свергнуть администрацию Дональда Трампа», — сказал актер во время выступления в Нью-Гэмпшире на ежегодном осеннем ужине Демократической партии.

Для этого, по словам актера, нужно использовать промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут 6 ноября. В этот день американцы изберут целиком палату представителей и более трети сената.

Если демократы победят на этих выборах и получат большинство в конгрессе, возможности Трампа будут сильно ограничены.

Алек Болдуин известен по ролям во многих фильмах, в том числе в картинах «Охота за «Красным Октябрем», «Отступники», «Авиатор», «Перл-Харбор» и в сериале «Студия 30».

У Болдуина не первый раз возникают проблемы с законом. В 2014 году его задержала полиция также в Манхэттене за то, что он ехал на велосипеде по односторонней улице против движения.

У Болдуина не оказалось с собой документов, он начал кричать и слать проклятия полицейским, за что оказался в наручниках.

 
 
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Актер якобы сдавал назад, паркуясь на свободное место, и в этот момент его занял другой автомобиль. После этого Болдуин вышел из машины и ударил водителя, который не...
 
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