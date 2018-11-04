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Умер сооснователь концерна Louis Vuitton Moet Hennessy Ален Шевалье

05.11.2018 06:14 — Новости Культуры | Tut.by  
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Ален Шевалье, один из основателей международного концерна по производству предметов роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), умер в возрасте 87 лет во французском Межеве. Об этом в воскресенье сообщила газета Le Figaro.

По ее данным, соболезнования в связи со смертью Шевалье выразил президент Франции Эмманюэль Макрон. Шевалье «посвятил свой ум и талант службе политике и индустрии, он стремился своим видением и целеустремленностью сделать Францию лидером в сфере товаров класса люкс», — цитирует газета заявление Елисейского дворца.

Отмечается, что Шевалье умер 1 ноября, однако, известно об этом стало только в воскресенье.

Ален Шевалье основал группу компаний LVMH в 1987 году совместно с Анри Ракамье. В настоящее время концерн объединяет 70 брендов, в том числе Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy и Kenzo). Годовой оборот группы составил в 2017 году € 42,6 млрд.

 
 
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Ален Шевалье основал группу компаний LVMH в 1987 году совместно с Анри Ракамье. В настоящее время концерн объединяет 70 брендов, в том числе Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy и Kenzo).
 
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