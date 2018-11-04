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У актрисы и певицы Анны Хитрик обнаружили рак груди

05.11.2018 06:41 — Новости Культуры | Tut.by  
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Бывшая актриса Купаловского театра и лидер группы S°unduk Анна Хитрик сообщила, что у нее обнаружен рак груди третьей стадии. Об этом она рассказала в своем Facebook.

«Рак груди…3 стадия… Метастаз нет… затронуты лимфы… позади 2 химии… впереди 6 месяцев химии и операция… А потом волосы отрастут, страх уйдет и я вернусь к вам сильная… и мы обнимемся… И плачем и посмеёмся. И я спою вам новые и старые истории… И дай Бог я смогу помочь девчонкам которые оказались в похожей ситуации!», — написала она.

Напомним, в 2017 году Анна Хитрик вместе с мужем и сыном переехала в Израиль.

Анна Хитрик родилась в 1980 году в Челябинске. В 2001 году окончила театральный факультет Белорусской академии искусств и была принята в труппу Купаловского театра. Параллельно в 2006—2010 годах являлась солисткой группы «Детидетей». Позднее при участии некоторых музыкантов группы был создан новый проект S°unduk.

 
 
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Бывшая актриса Купаловского театра и лидер группы S°unduk Анна Хитрик сообщила, что у нее обнаружен рак груди третьей стадии.
 
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