Иранский генерал Касем Сулеймани опубликовал в Instagram свою фотографию, стилизованную под постер сериала «Игра престолов». Ранее при помощи стилизованного под тот же сериал постера президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении санкций против Ирана.

В пятницу, 2 ноября, в Twitter американского президента появилась его фотография в цветовой гамме, характерной для рекламных постеров «Игры престолов». На ней также была надпись «Санкции близко», отсылающая к одной из самых известных фраз из этого сериала — «Зима близко».

В свою очередь генерал Касем Сулеймани, командующий элитным иранским спецподразделением, опубликовал на своей странице в Instagram изображение, также стилизованное под постер «Игры престолов». Это его фотография, снабженная подписью «I will stand against you» (можно перевести как «Тебе меня не сломить»).

Еще после публикации твита Трампа американский телеканал HBO, на котором выходит сериал, призвал не использовать свою продукцию и свой товарный знак в политических целях.

А в Twitter телеканала появилась запись: «Как будет по-дотракийски «неправомерное использование товарного знака?» (Дотракийский язык — вымышленный язык из мира «Игры престолов»).

