"Собрала полтора пакета". В Могилеве в ноябре продолжается грибной сезон

В Могилеве продолжается грибной сезон. Фотоподтверждение опубликовала в группе «Могилев real» в соцсети «Вконтакте» Могилевчанка Светлана Руднова. В лесу под Могилевом она 4 ноября собирала опята.

Фото: Светлана Руднова, vk.com/ilovemogilev

— Собрала полтора больших пакета. При том, что передо мной женщина прошла и собрала опята со всех больших пней, — написала автор фото в комментариях под ним и добавила, что грибы она собирала в деревне Константиновка.

Опенок осенний — поздний гриб, который массово плодоносит в первой половине сентября. Его сезон начинается в конце августа и длится до первых заморозков.