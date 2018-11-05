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"Собрала полтора пакета". В Могилеве в ноябре продолжается грибной сезон
06.11.2018 08:39 — Новости Культуры | Tut.by
В Могилеве продолжается грибной сезон. Фотоподтверждение опубликовала в группе «Могилев real» в соцсети «Вконтакте» Могилевчанка Светлана Руднова. В лесу под Могилевом она 4 ноября собирала опята.
— Собрала полтора больших пакета. При том, что передо мной женщина прошла и собрала опята со всех больших пней, — написала автор фото в комментариях под ним и добавила, что грибы она собирала в деревне Константиновка.
Опенок осенний — поздний гриб, который
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В ноябре могилевчанка нашла опята.
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