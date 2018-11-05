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"Собрала полтора пакета". В Могилеве в ноябре продолжается грибной сезон

06.11.2018 08:39 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Могилеве продолжается грибной сезон. Фотоподтверждение опубликовала в группе «Могилев real» в соцсети «Вконтакте» Могилевчанка Светлана Руднова. В лесу под Могилевом она 4 ноября собирала опята.

Фото: Светлана Руднова, vk.com/ilovemogilev

— Собрала полтора больших пакета. При том, что передо мной женщина прошла и собрала опята со всех больших пней, — написала автор фото в комментариях под ним и добавила, что грибы она собирала в деревне Константиновка.

Опенок осенний — поздний гриб, который массово плодоносит в первой половине сентября. Его сезон начинается в конце августа и длится до первых заморозков.

 
Теги: Могилев
 
 
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