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Умер актер, каскадер и постановщик трюков Геннадий Четвериков

07.11.2018 13:54 — Новости Культуры | Tut.by  
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5 ноября умер актер, каскадер и постановщик трюков, член Белорусской гильдии актеров кино Геннадий Четвериков. Об этом сообщает «Беларусьфильм». Актеру было 83 года.

Фото: facebook.com/Belarusfilm

Причины смерти не называются. Прощание состоялось 7 ноября в большом крематории Северного кладбища в Минске, сообщила литератор и режиссер Зоя Климюк в Facebook.

«Геннадий Четвериков не уставал повторять, что не бывает простых трюков. Даже самый, на первый взгляд, легкий из них может стать серьезным испытанием для неподготовленного человека», — сказано в ее сообщении.

Геннадий Четвериков снялся более чем в 120 фильмах, среди которых «Трудно быть богом», «Емельян Пугачев», «Пираты XX века», «Ярослав Мудрый», «Узник замка Иф», «Новые сказки Шахерезады», «Черный замок Ольшанский», «Анастасия Слуцкая» и другие.

Актер родился 28 апреля 1935 года в Оренбурге. Занимался силовыми видами спорта, участвовал в цирковых представлениях с силачами. Актерскую карьеру начал в 1956 году на «Молдовафильм». Был членом Гильдии киноактеров Беларуси, членом Союза кинематографистов.

В 2016 году президент Беларуси Александр Лукашенко наградил Четверикова медалью Франциска Скорины.

 
Теги: Минск
 
 
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5 ноября умер актер, каскадер и постановщик трюков, член Белорусской гильдии актеров кино Геннадий Четвериков.
 
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