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Умер актер, каскадер и постановщик трюков Геннадий Четвериков
07.11.2018 13:54 — Новости Культуры | Tut.by
5 ноября умер актер, каскадер и постановщик трюков, член Белорусской гильдии актеров кино Геннадий Четвериков. Об этом
Причины смерти не называются. Прощание состоялось 7 ноября в большом крематории Северного кладбища в Минске,
«Геннадий Четвериков не уставал повторять, что не бывает простых трюков. Даже самый, на первый взгляд, легкий из них может стать серьезным испытанием для неподготовленного человека», — сказано в ее сообщении.
Геннадий Четвериков снялся более чем в 120 фильмах, среди которых «Трудно быть богом», «Емельян Пугачев», «Пираты XX века», «Ярослав Мудрый», «Узник замка Иф», «Новые сказки Шахерезады», «Черный замок Ольшанский», «Анастасия Слуцкая» и другие.
Актер родился 28 апреля 1935 года в Оренбурге. Занимался силовыми видами спорта, участвовал в цирковых представлениях с силачами. Актерскую карьеру начал в 1956 году на «Молдовафильм». Был членом Гильдии киноактеров Беларуси, членом Союза кинематографистов.
В 2016 году президент Беларуси Александр Лукашенко
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5 ноября умер актер, каскадер и постановщик трюков, член Белорусской гильдии актеров кино Геннадий Четвериков.
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