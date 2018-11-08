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Два огромных подосиновика нашел житель Глуска в ноябре
09.11.2018 09:37 — Новости Культуры | Tut.by
Два подосиновика-великана на днях нашел глусчанин Александр Толстик. Огромные грибы — почти по килограмму каждый! — росли в лесу возле деревни Балашевичи. Интересно, что такой сюрприз заядлый грибник получил накануне своего дня рождения,
Вообще, Александр Толстик с женой пошли в лес за черными груздями. Когда увидели подосиновики-гиганты, не поверили глазам: грибы к тому же были крепкими и чистыми — без червей.
Дома находку взвесили: 920 и 950 граммов.
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Каждый из грибов весил около килограмма. И ни один не был червивым!
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