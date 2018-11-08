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Умер один из самых известных актеров "Ералаша"

09.11.2018 09:43 — Новости Культуры | Tut.by  
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Актер Николай Румянцев умер на 55-м году жизни, сообщает информационное агентство НСН. Причина смерти пока неизвестна.


Николай Румянцев. Фото: скриншот видео

Румянцев снялся всего в двух фильмах, которые вышли на экран в 1979 году. В картине «Прилетал марсианин в осеннюю ночь» он сыграл главную роль, в картине «Весенняя олимпиада, или Начальник хора» снялся в эпизоде.

Но наибольшую известность ему принес детский юмористический киножурнал «Ералаш». Например, он сыграл мальчика Петю в серии «Чудное мгновенье» (1975). По сюжету герой собирается на хоккей. Бабушка делает ему замечание: мол, кто поможет навести порядок в квартире: «А кто картошку за тебя будет чистить? Пушкин?». На это мальчик отвечает: «Пушкин. Посуду Гоголь помоет. А Лев Толстой пропылесосит». Но когда Петя возвращается домой, то видит этих писателей, занимающихся хозяйством.

Видео: Киножурнал «Ералаш» Официальный канал

Закончив профтехучилище (по специальности «автослесарь»), он не успел поступить в театральный вуз: вступительные совпали с защитой диплома. Спустя год Николая призвали в армию, после чего ему стало не до большого кино. Он долго работал автослесарем, потом водителем. Затем устанавливал гидромассажное оборудование на ванны, работал слесарем-сборщиком кассовых аппаратов.

Искусство осталось его хобби — в свободное от работы время он вышивал картины.

 
 
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Актер Николай Румянцев умер на 55-м году жизни, сообщает информационное агентство НСН. Причина смерти пока неизвестна.
 
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