Барды Пинска и Кобрина собрались на осеннюю встречу в районной библиотеке

В центральной районной библиотеке имени Е. Янищиц прошел творческий вечер, посвященный одному из самых близких и понятных видов творчества для каждого человека, а именно жанру бардовской или как ее еще называют авторской песни.



Барды – это слово пришло к нам из Ирландии и Шотландии. Когда-то было там немало бродячих и придворных музыкантов, которые сами сочиняли стихи и распевали под струны древнего инструмента. Таких музыкантов и стали называть бардами.

За бардовской песней всегда стоит глубокое чувство, смысл, душа автора. Сегодня авторская песня – это движение, которое объединяет поэтов, композиторов, исполнителей и просто любителей этого жанра.

Бардовская песня не пишется на заказ. Вдохновение приходит в состоянии высокого эмоционального подъема. Гитара, как никакой другой инструмент, подходит для бардовской песни. Лиричная, задушевная, она хороша и в узком кругу друзей, и в камерном зале любителей классической музыки.

На вечере, посвященном бардовской песне, со своими музыкальными номерами выступили члены клуба авторской песни «Кап-Ля» Светлана Жук, Михаил Сидорчук, Николай Ружицкий, Татьяна Горбат, Лариса Скроба, Олег Коротышевский, творческий дуэт Ольги и Алексея Шевчуков, а также члены клуба литераторов Пинщины «Пинчуки» Анатолий Козич, композитор Александр Жукович, Виктор Метельский и Кирилл Лукашик. Также творческий вечер посетили гости из Кобрина – народное творческое объединение «Белый аист». Кобринские барды – Юрий Хоревич и Николай Кривогуз исполнили несколько своих песен, которые пришлись зрителям по вкусу.

Хочется отметить, что такие встречи не только объединяют творческих и талантливых людей, они делают жизнь человека интересной и содержательной, и это хороший пример для многих.

Татьяна Полховская.

Фото автора.