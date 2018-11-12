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Умер композитор Игорь Лученок

13.11.2018 00:21 — Новости Культуры | Tut.by  
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Умер белорусский композитор, народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок. Об этом сообщил в Facebook литературовед и политолог Александр Федута со ссылкой на знакомого композитора Георгия Суравнева. Игорю Михайловичу было 80 лет.


Фото с сайта 24minsk.by

О смерти композитора также сообщил народный артист и руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко.

Накануне Игорь Лученок был госпитализирован с инсультом в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Несколько дней он находился в тяжелом состоянии.

Игорь Михайлович Лученок родился 6 августа 1938 года. Мать Лученка была учительницей химии и биологии, а потом и директором вечерней школы. Отец композитора работал врачом, но имел самое непосредственное отношение к искусству, рассказывал в интервью «Настаўніцкай газеце» Игорь Лученок.

— Пра скрыпача-самавучку Міхася Лучанка даведаўся сам Уладзіслаў Галубок і заспрасіў яго да сябе ў тэатр.

Учился Игорь Лученок в музыкальной школе при консерватории сразу на двух инструментах — цимбалы и пианино. В 1961 году он окончил Белорусскую государственную консерваторию имени Луначарского, после чего долго и много преподавал в музыкальных школах и училище, а также в пединституте. В 1982 году Лученок стал ректором консерватории — нынешней Академии музыки.

Игорь Лученок писал музыку в разных жанрах — вольно-симфоническом, камерно-инструментальном, камерно-вокальном, но наиболее продуктивно — в песенном.

Песни на музыку Игоря Лученка исполняли «Песняры», «Сябры», «Верасы», Иосиф Кобзон, София Ротару, Валентина Толкунова, Лев Лещенко, Эдуард Хиль и многие другие.


Композитор Игорь Лученок с участниками ансамбля «Сябры». Октябрь 1985 года, Гомель. Фотохроника БелТА, И. Юдаш. Фото: Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов

Фото: БГАКФФД

Руководитель ансамбля «Сябры» Анатоль Ярмоленко, композитор Игорь Лученок и руководитель ансамбля песни и пляски Белорусского военного округа М.Снитко. 1992 год. Фото: БГАКФФД

Игорь Лученок среди учащихся средней специальной музыкальной школы-интерната при Белорусской консерватории. 10 февраля 1983 года. Фото: БГАКФФД

Композитор Игорь Лученок и солист Белгосфилармонии Виктор Вуячич (справа) в студии Белорусского телевидения. 12 октября 1974 года. Фото: БГАКФФД
Композитор Игорь Лученок во время беседы с пионерами одного из лагерей г. Минска. 15 июля 1967 года. Фото: БГАКФФД

Композитор Игорь Лученок и народный артист СССР Иосиф Кобзон во время выступления с благотворительной программой «Поклонимся великим тем годам» в Республиканском культурно-просветительном центре. Июнь 1995 года. Фото: БГАКФФД

Он написал музыку к стихам Якуба Коласа, Янки Купалы, Максима Богдановича, Рыгора Бородулина, Евгения Евтушенко, Роберта Роджественского, Аркадя Кулешова, Пимена Панченко, Геннадя Буравкина.

Игорь Лученок — автор таких хитов своего времени, как «Алеся», «Полька белорусская», «Майский вальс», «Жураўлі на Палессе ляцяць», «Мой родны кут», «Если б камни могли говорить», «Письмо из 45-го», «Песня о Минске». Мотив из последней, к слову, каждый час отбивают куранты минской ратуши.

Видео: MarkofSerpent

В 1987 году Игорю Лученку было присвоено звание Народного артиста СССР. С 1980-го он был бессменным председателем белорусского союза композиторов.

О дате и месте прощания с композиторов пока не сообщается.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Умер белорусский композитор, народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок. Ему было 80 лет.
 
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