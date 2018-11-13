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На аукционе в Женеве продали редкий розовый бриллиант за 50 млн долларов

14.11.2018 05:41 — Новости Культуры | Tut.by  
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Редкий розовый бриллиант весом в 19 карат Pink Legacy продан во вторник на аукционе Christie’s в Женеве за 50 млн долларов.


Бриллиант Pink Legacy. Фото: Reuters

Согласно сообщению аукционного дома, драгоценный камень находился в коллекции семьи Оппенгеймеров, основавшей золотодобывающую корпорацию Anglo American и управлявшей алмазодобывающей компанией De Beers.

Бриллиант прямоугольной огранки, который специалисты оценивают по высшей категории насыщенности цвета, является самым ярким розовым бриллиантом, когда-либо выставлявшимся на аукцион Christie’s. По словам главы департамента драгоценностей торгового дома Рахула Кадакии, «исключительные характеристики и происхождение драгоценного камня делают его величайшим в мире бриллиантом».

Ранее на торги Christie’s выставлялись лишь четыре ярких розовых бриллианта весом более 10 карат. В ноябре прошлого года на аукционе в Гонконге за рекордную сумму — почти $ 32,5 млн — ушел с молотка уникальный розовый бриллиант Pink Promise. Драгоценный камень овальной формы весом 14,93 карата был вставлен в платиновое кольцо с обрамлением из мелких бриллиантов. Он был предварительно оценен в $ 28 млн — $ 42 млн.

В преддверии аукциона в Женеве Pink Legacy показали в Гонконге, Лондоне и Нью-Йорке.

 
 
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Бриллиант прямоугольной огранки, который специалисты оценивают по высшей категории насыщенности цвета, является самым ярким розовым бриллиантом, когда-либо...
 
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