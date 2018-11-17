Большое сердце Африки, где любят туристов и котиков. Репортаж TUT.BY из Марокко

Признайтесь, что уже хотите лето и отпуск, а не вот это вот все. Мы тоже! Как насчет Африки? Летом 2019 года из Минска в Агадир планируют запустить около десятка прямых чартеров. И сейчас мы расскажем, почему Марокко вполне может стать для белорусов здоровой альтернативой привычного «олинклюзива».





Перед приездом в Марокко забудьте все, что вы знали об Африке. Потому что марокканская Африка другая. Это гремуче-яркий слоеный коктейль из мусульманской и европейских культур, распробовать который, кажется, невозможно и за месяц. Мы попытались — за неделю в шести крупных городах. И вот что вышло.

Вечное лето, аргана и крокодилы

Сейчас в Марокко зима, и она похожа на сказку «12 месяцев». Точнее, на ту ее часть, где зима быстро сменяется весной. Потому что в пределах Марокко, крупные города которого связаны авиарейсами и такси, можно попасть в любую из четырех пор года: в горах — снежная зима, в пустыне — лето, на океанском берегу — середина белорусской весны. А если зарядит ливень, добро пожаловать в белорусскую осень. Но большая часть времени — это чистый кайф: тепло, солнечно и без изнуряющей жары.





























В Агадире есть все для любителей поваляться в шезлонге с коктейлем в руке: либо у бассейна с подогревом, либо с видом на океан. Агадир — это около 15 км побережья с отелями, чистыми пляжами, шелковистым песком и шумным дыханием никогда не спящего океана. А еще учтите: в Марокко — 300 солнечных дней в году, а в Агадире — очень пологий вход в океан и чистое дно.

Рано утром побережье — вотчина рыбаков и бегунов. Чуть позже оно покрывается сеткой — любители футбола расчерчивают песок на «поля» и увлеченно гоняют мяч под освежающим бризом. Не присоединиться к ним невозможно, так что не забудьте взять с собой кроссовки и спортивные штаны.





























Опытные бегуны взбираются и на гору с надписью-девизом Марокко «Аллах, Отечество, Король». Сюда можно приехать и на такси, и просто спокойно подняться пешком. С горы открывается самый красивый вид на панораму города и порта — самого крупного рыболовецкого в стране. Тут находится стена самой старой крепости Агадира — ей более 5 веков. А еще этот музей под открытым небом — памятник самому смертоносному землетрясению в истории Марокко: в 1960 году тут погибло около трети населения города.

Крепость, или касба, в Агадире — обязательный пункт в карте туриста. Потому под древними стенами вас будут уговаривать купить браслет, зеркало, сумку и прокатиться на верблюде. Местные будут настойчивыми, а вы улыбайтесь и бодро отказывайтесь. Или торгуйтесь. И знайте: 10 дирхамов — это примерно 1 евро.

Внизу — самый дорогой жилой район Агадира — Марина. Тут есть магазины мировых брендов, а к некоторым домам можно подплыть на яхте. Если захотите полюбоваться видами за столиком кафе, учтите, что чек будет выше среднеевропейского раза в два.





















Семьям с детьми стоит съездить в единственный в Марокко дельфинарий и «Крокопарк». Они новые, и стоят того, чтобы потратить на них пару сотен дирхам и полдня. И не удивляйтесь, если в дельфинарии услышите русскую речь: владелец — отставной офицер из России, оттуда же и его дельфины. Крокодилов привезли из Южной Африки, и их в парке — сотни. Приезжать сюда лучше часа в три, когда рептилий кормят. В остальное время вы можете подумать, а не пластиковые ли это муляжи.

Тут же, в Агадире, покупайте главный сувенир из Марокко — аргановое масло, ведь аргановое дерево растет именно в этой местности. За маслом идите не на рынок, а в местный гипермаркет: за пищевым — в отдел с крупами, за косметическим — к полкам с шампунями.

Тагазут: вместо хиппи — серферы и игроки в гольф





























Рыбацкая деревушка и курорт для хиппи с приставкой «экс» — это про Тагазут, который находится примерно в 20 км от Агадира. Пока это все еще довольно дикий пляж и море серферов на океанских волнах. А еще — место грандиозного строительства. В ближайшем будущем Тагазут станет огромным курортом с отелями и магазинами.

Серферы облюбовали этот берег с волнами около 40 лет назад. А сейчас построили настоящую «деревню серферов» — с эко-бунгало, огромным выбором спортинвентаря в прокате и продаже. Новичков в серфинге тут встречают с особым энтузиазмом. И научат сносно стоять на доске на раз-два — примерно за 500 евро за 10 дней.

И если пляж с серферами называют «марокканскими Гавайями», то в 3 км наверх — владения любителей гольфа. Отелей с гольф-полями в Агадире — на любой вкус и кошелек.

Медина: сердце города и континента









































Хотите увидеть Марокко и почувствовать его на вкус и запах? Идите в медину — старую часть города, где, как правило, находятся и рынок, и жилая часть. Тут вы окунетесь с головой в тысячелетнюю мировую историю. Это — сердце не только страны, но и всего континента, где причудливо смешались десятки культур.

По узким проходам, где местами с трудом разминутся два человека, ездят мопеды, торговцы тянут тележки и осликов с товаром. На расстоянии вытянутой руки продаются макаруны и миндаль в меду, вручную сшитый рюкзак из козлиной шкуры и сумка-мяч с логотипом Louis Vuitton, современные гаджеты и тапочки-бабуши.

На медину в Фесе — крупнейшую в мире — без проводника идти не советуем. По некоторым данным, тут около 9 тыс. улиц и в три раза больше тупиков. Местные шутят, что иностранцы тут будут плутать неделями, и даже GPS не поможет. Единственный ориентир — зонирование на «миникварталы» с ремесленниками -текстильщиками, кожевниками, обувщиками, торговцами медной утварью, украшениями и др.

Впрочем, в этом городе в городе можно жить. Забронировать спальное место в риаде, есть в местных кафе… Но лучше тут просто накупить сувениров: национальный халат Джеллабу, керамический тажин — модификацию нашего горшочка для приготовления еды, медный чайник и стеклянные стаканчики для чая, кожаную сумку или рюкзак.

Кстати, квартал кожевников — одно из самых популярных мест в Фесе. Да-да, это то самое место, которое на открытках похоже на гигантскую палитру с акварелями. На деле же на красильнях пахнет так, что некоторым не помогает и веточка мяты, которую заботливо выдают на входе. А как, по вашему, должны пахнуть свежевыделанные шкуры зверей, которые вымачивают в помете птиц и животных? Хотя красители в старинных глинных чанах натуральные — из специй и минералов.































Не спешите покупать в местном магазине сумки, не поторговавшись как следует и не сбросив цену раза в три. Они красивые, но цена, похоже, рассчитана на тех, у кого от тошнотворного запаха помутнело и в голове.

Знаменитую на весь мир керамику и мозаику делают также в Фесе. Глина — местная эксклюзивная, обжиг — на косточках оливок, работа — ювелирная. Например, наборная мозаичная столешница диаметром около метра обойдется примерно в 100 долларов.

Страна контрастов и котиков

Нельзя просто так взять и ответить одним словом на вопрос «Какое оно — Марокко?». Экологичный Агадир, шумный охряный Марракеш, стильный и спокойный Рабат, белая Касабланка с изумительной Великой мечетью Хасана Второго на берегу океана — у каждого города свой дух.

Есть общее.

Это почитание короля и королевской семьи — уважительное до трепета. Например, никто не знает, как выглядят королевские дворцы в городах, и узнать не пытаются. У королевской семьи нет страничек в соцсетях, а существующие ведут марокканцы — постят информацию и фото из общедоступных источников. При этом публичная критика короля и семьи не запрещена, а особ королевской крови можно встретить в магазинах. Говорят, король Мохаммед Шестой не против сделать селфи, если его попросить.

Еще это любовь к котикам. Их много в мединах, потому что мурлык ценят как ловцов мышей. Потому коты тут упитанные, чистые, ласковые и дружелюбные. А вот собак в Марокко немного.



































































































































Марокканцы в мусульманском мире отличаются терпимостью и даже благожелательностью по отношению к иностранцам и другим религиям. В крупных городах есть храмы основных мировых конфессий, а на улицах полно девушек с непокрытыми головами и в мини — не везде, но чем ближе на север страны, тем больше. Все же приезжие уважают местные традиции и стараются не оголяться в публичных местах.

На контрасте с гостеприимством резко смотрится полное нежелание и даже агрессивная реакция на попытку сфотографировать прохожих на улице. Если сфотографируете марокканку, будьте готовы, что ее родственник может потребовать удалить фото. Так что наш вам совет: если очень хочется кого-то сфотографировать, спросите разрешения.

«Укротители» змей и музыканты на площадях, напротив, будут позировать вам столько, сколько нужно. А потом потребуют деньги. Даже если вас на фото не будет. И раз уж мы заговорили о деньгах, держите их ближе к телу, особенно на рынках. В Марокко много беженцев и просто попрошаек, в том числе детей. Они настойчивы в своих просьбах, но охладить их поможет простая фраза «ля, шукран» (нет, спасибо). Или «но, мерси».

К слову, французский — один из трех государственных языков. Поэтому рекомендуем вам выучить несколько простых фраз — вежливости ради. На английском в Марокко говорят далеко не все.

Контрасты — это и про марокканскую кухню. Например, курицу в тажине могут приправить имбирем, корицей и лимоном. В кус-кус добавить баранину и изюм. А традиционный марокканский пирог из теста — бстыла или бастила — посыпают сахарной пудрой и корицей независимо от того, какая начинка внутри, мясная или фруктовая.















































Что почем

Сейчас например, оператор «Интерсити» предлагает тур из Беларуси на 8 дней и 7 ночей примерно за 1,2 тыс. рублей на человека. В стоимость включены билеты в обе стороны с вылетом из Минска, медстраховка, проживание в трехзвездочном отеле с завтраками и трансфер до него.

Есть еще вариант: тур по имперским городам Фес, Марракеш, Мекнес, Рабат. Он также 8-дневный и будет стоить около 1,8 тыс. рублей на человека, включая переезды и завтраки с ужинами.

Правда, в разгар лета стоимость может вырасти. Лететь можно и самостоятельно, но без тщательной подготовки и небольшого опыта сэкономить удастся с трудом.





Визу для первых двух пробных чартеров, которые вылетали из Минска 27 октября и 3 ноября, делал оператор. Она стоила 10 долларов в эквиваленте. Самое доступное для белорусов посольство Марокко находится в Москве, но представитель Национального марокканского туристического офиса говорит, что вариант с открытием офиса и в Минске тоже рассматривается. И пусть вас не пугает отсутствие «олинклюзива». Поверьте, Марокко — не та страна, где можно только лежать на пляже. Настоящее Марокко нужно увидеть.

А еда в местных кафе и ресторанах самая разнообразная. Обед может стоить от 1 до 1 тыс. евро. И если в дорогих заведениях вам предложат марокканскую высокую кухню с вышколенным персоналом и живой музыкой в богатой обстановке, то в кафе все будет гораздо скромнее, но не менее вкусно. Кстати, мы в Марокко так и не успели попробовать местную шаверму (да-да, именно шаверму, а не шаурму). Попробуете — дайте знать, как вам.



