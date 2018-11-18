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Газета Times обвинила "Машу и медведя" в пропаганде

19.11.2018 06:11 — Новости Культуры | Tut.by  
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Британская газета The Times обвинила мультсериал «Маша и Медведь» в «пропутинской пропаганде». Журналист Марк Бридж назвал один из самых популярных российских анимационных фильмов инструментом «мягкой силы Кремля», который призван изменить образ России в глазах европейских детей.


Скриншот видео

Эксперты, опрошенные журналистами, считают мультсериал, который набрал на YouTube 40 миллиардов просмотров, частью российской машины пропаганды. Преподаватель университета Таллина Приит Хыбемяги заявил, что эпизод, в котором Маша в советской фуражке выгоняет с грядки зайца, говорит о готовности Кремля защищать свои границы. По его мнению, улучшение образа России в мульфильмах может угрожать национальной безопасности Эстонии.

Как рассказал Энтони Глис из университета Букингема, в анимационном сериале Маша, главная героиня, имеет сходство с президентом России. «Она слишком много на себя берет. Назвать ее похожей на Путина — не преувеличение», — заявил эксперт.

Мультипликационный сериал, который журналисты назвали элементом российской пропаганды, переведен на 13 языков. На официальные аккаунты «Маши и Медведя» подписано более четырех миллионов человек. Французская версия фильма, выходящая под названием «Маша и Мишка», собрала более 600 миллионов просмотров.

В студии «Анимаккорд», которая занимается производством сериала, опровергли причастность к российской пропаганде. «Если кто-то в этом что-то видит такое — замечательно, у людей богатая фантазия, за них нужно порадоваться», — заявил в интервью агентству ТАСС директор студии Дмитрий Ловейко.

 
 
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Как рассказал Энтони Глис из университета Букингема, в анимационном сериале Маша, главная героиня, имеет сходство с президентом России. "Она слишком много на себя...
 
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