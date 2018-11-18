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Dolce&Gabbana, Playboy, GQ. Как белорусский парень из Иваново стал успешной в мире моделью

19.11.2018 08:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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О глянцевых обложках журналов и дефиле на подиумах вздыхают в основном девочки. Быть моделью для многих юных красавиц — предел мечтаний. А вот представители сильной половины больше стремятся в спасатели и программисты… Александр Сацута из Иванова тоже не планировал связать свою жизнь с фешн-индустрией, но так сложилась судьба — и он на нее совсем не в обиде, пишет «Заря».


Фото из личного архива героя

Работа со знаковыми именами мира моды, съемки для таких журналов, как GQ Russia, Playboy Italy, Invoice, Kultblut, MaleModelScene, восемь сезонов показов бренда Dolce&Gabbana… Высокий брюнет с выразительной внешностью востребован на подиумах Европы и Азии.

— Саша, вы скучаете по дому, по родным? И каково это — быть постоянно в разъездах?

— Я родился и вырос в небольшом городке Иваново, где до сих пор живут родители. В связи с родом моей деятельности мы редко видимся, но как только появляется возможность, я тут же покупаю билет на родину. К сожалению, это получается не так часто — около трех раз в год.

В принципе, свой образ жизни — постоянные переезды, частая смена городов и стран — не считаю особенным или ненормальным. Ведь есть много людей, которые работают, к примеру, вахтовым методом — и в этом мы чем-то схожи. Конечно, я скучаю по своим родственникам и друзьям, но благодаря современным технологиям и соцсетям мы всегда на связи. Не секрет, что родным хочется, чтобы я навещал их как можно чаще, но они умные люди и с пониманием и уважением относятся к моему делу.


— Выпускник университета транспорта стал моделью. Несколько неожиданно.

— Да, после окончания школы я поступил в Белорусский государственный университет транспорта — и очень этому рад. То время стало одним из ярких периодов в моей жизни: именно в Гомеле я познакомился с большим количеством интересных людей, приобрел прекрасных друзей. И обучение в университете мне помогает до сих пор, как бы странно это ни звучало. Казалось бы, какая связь может быть между моделингом и университетом транспорта? Но изучение точных наук очень дисциплинирует и вырабатывает чувство ответственности. Именно эти качества мне сейчас очень помогают, так как я всё время в движении, в пути — самолеты, поезда… Неподготовленному человеку нелегко дается такой график, я же отношусь спокойно. Если нахожусь на одном месте больше недели, уже какой-то дискомфорт испытываю. Так что движение и транспорт — важная часть моей жизни.


— Какие плюсы и минусы вы выделили бы в работе в сфере фешн-индустрии? Где вы живете и работаете на данный момент?

— Чаще всего бываю в Москве. Сейчас работаю в Китае — очень нравится эта страна. Приезжаю сюда уже не в первый раз, побывал во многих городах. В этом, пожалуй, плюс моей работы — знакомство с новыми странами, городами, культурой и людьми. А минус в том, что нет стабильности, я не могу планировать свою личную жизнь. Согласитесь, не каждая девушка захочет дожидаться своего парня по полгода. Да и с друзьями непросто: знакомства кратковременны, буквально через неделю или месяц расстаешься с новыми людьми и неизвестно, увидишься ли снова. Такой образ жизни откладывает отпечаток и на физическое состояние, а я все время должен быть в хорошей форме, в тонусе. Поэтому нужно следить за своим здоровьем, правильно питаться, посещать тренажерный зал. В этом мне повезло — люблю спорт.


— Как вы стали моделью?

— В модельный бизнес я попал благодаря знакомству с фотографом Яном Югаем, который в свою очередь познакомил меня с модельным менеджером Люсей Коган. С ней сотрудничаю и по сей день, чему очень рад. Благодаря ее работе смог побывать в разных уголках мира и принять участие во многих мультибрендовых показах и съемках в России, Европе и Азии. Представлял знаковые имена мира моды, одним из которых является Dolce&Gabbana. Мне посчастливилось отходить у них на показах восемь сезонов, и, я надеюсь, это еще не предел. За время работы были съемки для таких журналов, как GQ Russia, Playboy Italy, Invoice, Kultblut, MaleModelScene и многие другие.


— Бытует мнение, что для карьеры модели достаточно броской внешности — и богемная жизнь обеспечена.

— Нужно четко усвоить: в моделинге нет такого понятия, что в понедельник — работа, а в воскресенье — выходной. В любой день вы должны быть готовы, и часто приходится жертвовать встречами с друзьями, праздниками — всё уходит на второй план. Поэтому моделинг — это не для каждого. Не всё так радужно и красиво, как многие могут подумать, полистав модные журналы. Мне часто приходится видеть, как очень молодые девушки уже после первой недели пребывания в другой стране со слезами улетают домой. Всё потому, что они живут какими-то иллюзиями, относятся к моделингу, как к романтике, путешествию или хобби. В первую очередь — это работа со своими правилами и обязанностями.

— Каково мужчине в преимущественно женском модельном мире?

— Тут я с вами не совсем согласен. В обществе сложился стереотип, что это сугубо женский вид деятельности. Но не стоит забывать, что фешн-индустрия — это, грубо говоря, часть рекламы по продаже одежды и всевозможных аксессуаров. Рекламировать нужно как женские, так и мужские вещи. Вот, собственно, этим я и занимаюсь. Отличие в этой сфере между девушками и парнями, пожалуй, только в количестве предлагаемой работы. Женщины больше покупают — и, соответственно, для них больше вещей. Поэтому у девушек в моделинге больше работы и выше заработки.


— Существует ли какой-то модельный стандарт для мужчин? Славянская внешность помогла вам стать востребованным в Азии?

— В каждой стране есть свои отличительные особенности. В Европе сейчас актуально одно, в Америке — другое, а в Азии — третье. Благодаря этому вся индустрия очень разнообразна и в разных местах ты как модель по-разному востребован. Если мы говорим об Азии, то сейчас там рынок стремительно развивается, свою продукцию производители ориентируют на экспорт, следят за идеями, технологиями на Западе. И для продаж на другом рынке им нужны модели европейской внешности. Поэтому для меня сейчас там есть стабильная работа и достойный заработок.

— Вам часто доводилось получать отказы?

— Кастинги — неотъемлемая часть моделинга, и многое при отборе зависит в том числе от удачи. Часто моделям приходится слышать «нет», и к этому тоже надо быть готовым. Порой те, кто только начинает работать в индустрии, не могут принять, когда им за день 10 раз говорят «нет». Но в отказе нет ничего ужасного: сегодня не получилось — ну так завтра повезет. И в принципе, могу сказать, что работа делает меня психологически сильнее. У меня уже достаточно опыта, чтобы не обращать внимания на неприятные нюансы.


— Вы считаете себя красивым? А какие критерии у вас к женской привлекательности?

— Я не считаю себя каким-то особенным — манией величия точно не страдаю. Мы все очень разные — и это прекрасно. Понятие красоты вообще очень относительно, тут какого-то стандарта нет. Считаю, в этом вопросе нужно быть адекватным. И любая девушка по-своему красива. Мне лично интересны женщины, которые обладают той самой женственностью, как бы это банально ни звучало. В первую очередь, именно этим качеством они отличаются от нас, мужчин, именно с этого качества начинается «химия» привлекательности.

Основной мой круг общения, как и в любой другой профессии, составляют люди, с которыми приходится работать. Как я уже говорил, люблю спорт и путешествия. Из всех стран, где довелось побывать, Италия сразила наповал. Для меня там прекрасно всё: природа, архитектура, люди, еда, одежда, автомобили. Вы только задумайтесь, как много эта страна дала миру открытий и великих имен! Там каждый город особенный и неповторимый, сложно выделить какой-то один, они все как бриллиант: Милан, Венеция, Рим, Флоренция, Неаполь, Палермо, Сан-Ремо… Да и в каждой стране есть своя изюминка. Например, в Китае для меня это город Ханчжоу. В нем прекрасно сочетаются природа и современная архитектура. Китай вообще красив и необычен, с очень интересными традициями и культурой.

— Не думали сменить сферу деятельности?

— Фешн-индустрия, которая является частью огромного бизнеса, как не крути, дает большое поле для творчества. Создание нового образа, его подача — это искусство. И люди, работающие в этой сфере, очень интересны, талантливы. Общение с ними дарит массу полезного опыта. И приятно осознавать, что ты тоже являешься частью это большого мира. Поэтому мыслей о том, что пора осесть и вести более стабильный образ жизни, пока не возникает.

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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Работа со знаковыми именами мира моды, съемки для таких журналов, как GQ Russia, Playboy Italy, Invoice, Kultblut, MaleModelScene, восемь сезонов показов бренда Dolce&Gabbana… Высокий брюнет с...
 
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