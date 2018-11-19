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"Когда рок-н-ролл ушел безвозвратно". Лолите стало плохо на концерте в Могилеве, ее увезли в больницу

20.11.2018 06:45 — Новости Культуры | Tut.by  
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Лолита Милявская из-за плохого самочувствия вынуждена была прервать свой концерт, проходивший в могилевском Ледовом дворце, сообщают «Могилевские ведомости».


Фото: mogilevnews.by

Как выяснилось, у популярной российской певицы еще до выступления резко подскочило давление. Действия медиков, попытавшихся его сбить, к сожалению, ситуацию не исправили: Лолита все равно чувствовала себя крайне скверно. Несмотря на это, она начала сольник, исполнила несколько песен и даже пыталась шутить:

— 55 лет — это когда рок-н-ролл ушел безвозвратно. У меня реально шибануло давление. Стою, боюсь пошевелиться. Простите меня, пожалуйста…

В итоге, певице все-таки пришлось покинуть сцену. По некоторым сведениям, ее из Ледового дворца «скорая помощь» отвезла в одну из могилевских больниц.

— Мы очень бы хотели сделать перенос концерта в Могилеве, но возможно ли это — станет понятно недели через две, — прокомментировал представитель певицы. — Если нет, деньги за билеты будут возвращены.

О том, как все-таки будет разрешена ситуация, организаторы гастролей Лолиты Милявской по Беларуси сообщат дополнительно в ближайшее время.

 
Теги: Могилев
 
 
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Лолита Милявская из-за плохого самочувствия вынуждена была прервать свой концерт, проходивший в могилевском Ледовом дворце.
 
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