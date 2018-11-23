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На сайте детского «Евровидения-2018» стартовало онлайн-голосование

24.11.2018 — Новости Культуры | Полесская правда  
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На официальном сайте детского конкурса песни «Евровидение-2018» стартовало зрительское онлайн-голосование.

На сайте детского «Евровидения-2018» стартовало онлайн-голосование
Оно продлится до начала грандиозного финального концерта, который откроется 25 ноября в 18.00. Затем после живого выступления всех конкурсантов снова можно будет отдать свой голос, но лишь в течение 15 минут.

Результаты зрительского голосования суммируют с результатами, которые выставило национальное жюри от каждой из двадцати стран, участвующих в конкурсе, — таким образом определится триумфатор.

Выбрать можно от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе представителя своей страны, просмотрев видеоролики с выступлениями конкурсантов на официальном сайте форума.

Поддержать молодых артистов в интернете можно с любого стационарного или мобильного устройства: компьютера, планшета или мобильного телефона.

Во время финального шоу 25 ноября на сцену «Минск-Арены» выйдут юные дарования из Украины, Португалии, Казахстана, Албании, России, Нидерландов, Азербайджана, Беларуси, Ирландии, Сербии, Италии, Австралии, Грузии, Израиля, Франции, Македонии, Армении, Уэльса (Великобритания), Мальты и Польши.

Официальный представитель Беларуси на детском конкурсе песни Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером. Он исполнит композицию «Time».

Прямую трансляцию песенного форума будут вести телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24», а также сайт Белтелерадиокомпании и официальный сайт детского «Евровидения». Организатором всех мероприятий детского «Евровидения-2018» выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.

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