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В Витебске показали нашумевший балет под хиты Цоя. Фото, видео с концерта и реакция зрителей

25.11.2018 09:43 — Новости Культуры | Tut.by  
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Виктору Цою посвящено множество песен, стихов, фильмов, телепередач, скульптур, живописных работ. Но в балете образ легендарного кумира поколения 1990-х отражен впервые — в спектакле-трибьюте «Звезда 62 090», которую поставил Пермский театр «Балет Евгения Панфилова». Эту работу коллектив привез в Витебск — на гостевую программу Международного фестиваля современной хореографии (IFMC). Билеты на нашумевшую постановку раскупали задолго до начала танцевального форума. Это был самый кассовый спектакль IFMC-2018. Вечером в субботу, 24 ноября, в концертном зале был аншлаг. Но часть зрителей с кислыми лицами демонстративно уходила задолго до занавеса. «Звезда 62 090» не оправдала ожидания взыскательной публики.


В названии спектакля «Звезда 62 090», который поставил худрук «Балета Евгения Панфилова» Сергей Райник, обыгрываются даты рождения и смерти лидера группы «Кино» Виктора Цоя. В 1962 году он родился, в 1990-м погиб в автокатастрофе в Латвии, заснув за рулем. Ноль между этими цифрами — символ бесконечности.

А в 2018-м, как говорят организаторы IFMC, сложилась «магия цифр, которая больше никогда не повторится»: когда рок-музыкант ушел из жизни, часы показывали 12.28, ему было 28 лет, а в августе этого года исполнилось 28 лет со дня его гибели.

В одноактном балете звучат песни Цоя «Группа крови», «Восьмиклассница», «Я посадил дерево», «Апрель», «Алюминиевые огурцы», «Война», «Легенда», но сильно замиксованные. Между ними хореограф иногда вставляет зарисовки под другую музыку, например, под «Арию Мистера Икс» из оперетты «Принцесса цирка».


Открыть/скачать видео (9.02 МБ)

Сергей Райник давно хотел сделать хореографическое обращение к своей юности, когда песни «Кино» — символа эпохи 90-х, звучали на магнитофоне в любой квартире и на многотысячных стадионах. А в этом году, когда случилась «магия» с числом 28, постановщик воплотил идею в жизнь: легендарные тексты и музыка Цоя впервые «зазвучали» в танце модерн.

— Спектакль — посвящение фигуре Виктора Цоя. Это такое панно внутри вакуума, в котором используются все музыкальные варианты. Я представляю хиты Цоя как метеориты, двигающиеся во Вселенной. При этом каждый из них особенный, а Вселенная уникальна, — пояснил в одном из интервью Сергей Райник. — Виктор Цой — не просто исполнитель, а целое явление. Он поднял целое поколение, которое сейчас у руля.





Однако задумка спектакля — «картины Вселенной, какой ее видит и чувствует хореограф Сергей Райник», судя по реакции зрителей, оказалась понятна не всем. TUT.BY собрал некоторые мнения:

— Я концептуально оскорблена. Музыка Цоя и танец модерн существуют в этом спектакле сами по себе, они никак не связаны. Я могла бы послушать песни Цоя и дома, для этого не нужно было идти на концерт, где хотелось насладиться хореографическим искусством. Считаю, что постановщик просто «притянул» в свою работу имя известного рок-музыканта, использовал его для раскрутки своего имени.

— Все повторяется: и движения танцоров, и визуальная картинка со звездами, метеоритами. Мысль хореографа не понятна. Мне показалось все происходящее на сцене какой-то самодеятельностью. Песни Цоя украсят любую работу, но, похоже, эту даже они не спасают.


Худрук, хореограф и солист «Балета Евгения Панфилова» Сергей Райник



Но были среди зрителей и те, кому понравилось: они подпевали цоевским хитам и даже пытались танцевать, сидя в кресле. Этой части публики было все равно, что делают на сцене артисты и какой глубинный смысл передают своими движениями, лишь бы только под их балет звучали песни «Кино». Но и эти люди не скрывали разочарования:

— Как-то оказалось совсем мало Цоя, хотя на сцене столько много танцоров. Могли бы и подольше потанцевать под такие хорошие песни.

Но вот что интересно: витебская публика — такая деликатная, что всех — и тех, кто понравился, и тех, кто не впечатлил, — всегда провожает стоя и аплодисментами. Достались они и спорной «Звезде 62 090».

Одно, что совершенно точно доказал этот спектакль, — Цой жив!

Театр из российской Перми приезжает на витебский фестиваль каждый год (!) вот уже 25 лет. Кроме «Звезды 62 090», на нынешнем фестивале зрители увидели еще две работы «Балета Евгения Панфилова», обращенные к русской литературной классике: балет-сюиту Tolstoy по мотивам произведений Льва Толстого и хореографический спектакль «Паноптикум» по стихотворениям в прозе Ивана Тургенева.


 
Теги: Витебск
 
 
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В концертном зале был аншлаг. Но часть зрителей с кислыми лицами демонстративно уходила задолго до занавеса. «Звезда 62 090» не оправдала ожидания взыскательной...
 
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