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Белорусская часовня в Лондоне стала лучшим религиозным зданием года. Это архитектурный «Оскар»
30.11.2018 00:37 — Новости Культуры | Tut.by
— Я так счастлив, что имя «Беларусь» услышали более двух тысяч архитекторов со всего мира, — поделился с TUT.BY архитектор часовни Цзывай Со (Tszwai So). — Ведь всемирный фестиваль архитектуры — самая крупная в мире конференция для архитекторов.
Конкурентами белорусской часовни в Лондоне были восемь религиозных построек из Турции, Ирана, Австралии, Таиланда, Индии, Сингапура и Португалии. Оценивали их архитекторы, известные всему миру. Среди них — «ведущий архитектор своего поколения» Дэвид Аджайе, Мануэль Готран, Мохсен Мостафави, Натали де Врис и другие. Белорусскую мемориальную часовню в британской столице они посчитали лучшей.
Кроме этого, часовня, будет бороться за победу в номинации «Лучшее использование древесины». А полученный титул лучшего религиозного здания дал право претендовать на звание «Всемирного здания года». Результаты оценки жюри станут известны к вечеру 30 ноября.
— Я очень рад. Не только потому, что это здание — единственная религиозная постройка из Великобритании, которая была номинирована на премию. Это также и единственное белорусское здание-финалист. Ведь я считаю, что оно и британское, и белорусское, —
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Белорусская мемориальная часовня в Лондоне признана лучшим религиозным зданием года на Всемирном фестивале архитектуры в Амстердаме. Об этом на своей странице в...
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