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Белорусская часовня в Лондоне стала лучшим религиозным зданием года. Это архитектурный «Оскар»

30.11.2018 00:37 — Новости Культуры | Tut.by  
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Белорусская мемориальная часовня в Лондоне признана лучшим религиозным зданием года на Всемирном фестивале архитектуры в Амстердаме (крупнейший международный форум, аналогичный «Оскару» в кино). Об этом на своей странице в Facebook сообщило архитектурное бюро Spheron Architects, которое разработало проект здания.

— Я так счастлив, что имя «Беларусь» услышали более двух тысяч архитекторов со всего мира, — поделился с TUT.BY архитектор часовни Цзывай Со (Tszwai So). — Ведь всемирный фестиваль архитектуры — самая крупная в мире конференция для архитекторов.

Конкурентами белорусской часовни в Лондоне были восемь религиозных построек из Турции, Ирана, Австралии, Таиланда, Индии, Сингапура и Португалии. Оценивали их архитекторы, известные всему миру. Среди них — «ведущий архитектор своего поколения» Дэвид Аджайе, Мануэль Готран, Мохсен Мостафави, Натали де Врис и другие. Белорусскую мемориальную часовню в британской столице они посчитали лучшей.



Кроме этого, часовня, будет бороться за победу в номинации «Лучшее использование древесины». А полученный титул лучшего религиозного здания дал право претендовать на звание «Всемирного здания года». Результаты оценки жюри станут известны к вечеру 30 ноября.

— Я очень рад. Не только потому, что это здание — единственная религиозная постройка из Великобритании, которая была номинирована на премию. Это также и единственное белорусское здание-финалист. Ведь я считаю, что оно и британское, и белорусское, — рассказывал после номинации на премию Цзывай Со. — Быть финалистом — уже большая честь для меня. Я не рассчитываю на победу, но то, что моя работа будет рассмотрена среди девяти лучших религиозных зданий мира этого года, придает гордости и счастья.

Цзывай Со (Tszwai So) — британский архитектор родом из Гонконга. В 2016-м он окончил строительство белорусской греко-католической церкви в Лондоне, прихожанином которой стал сам.

 
 
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Белорусская мемориальная часовня в Лондоне признана лучшим религиозным зданием года на Всемирном фестивале архитектуры в Амстердаме. Об этом на своей странице в...
 
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