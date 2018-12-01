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В генеральной прокуратуре Беларуси подведены итоги конкурса на лучший гимн гособвинителя
02.12.2018 — Новости Культуры | Полесская правда
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Принципом торжества закона призван руководствоваться в работе государственный обвинитель. Теперь у него появился свой гимн, в котором есть такая строка и к созданию которого напрямую причастны пинчане.
Как отметил Виктор Иванович, стихи настолько поразили его, так как написаны с душой человеком, знающим суть профессии, что музыка родилась сама собой. Он отметил, что помогли воплотить задумку творческие, увлеченные люди – Юрий Бука и Анатолий Беляев. Участвовали в доработке гимна и исполнили его вместе с автором участники вокальной группы «Единство» Пинского погранотряда.
В присутствии коллектива Пинской межрайонной прокуратуры поздравил победителя и всех причастных к созданию гимна первый заместитель прокурора Брестской области С.И. Туровец. Он вручил Благодарственные письма прокурора области В.Д. Климова Виктору Сыроватко, вокальной группе «Единство» и ее руководителю Михаилу Палашу.
Людмила РЕБКОВЕЦ.
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