В генеральной прокуратуре Беларуси подведены итоги конкурса на лучший гимн гособвинителя

Принципом торжества закона призван руководствоваться в работе государственный обвинитель. Теперь у него появился свой гимн, в котором есть такая строка и к созданию которого напрямую причастны пинчане.



В генеральной прокуратуре Республики Беларусь подведены итоги конкурса на лучший гимн гособвинителя. Авторитетное жюри голосовало за понравившиеся музыкальные творения, имена создателей которых были скрыты. Предпочтение большинства было отдано гимну, автором слов к которому стала Елена Лещенко, старший советник юстиции, начальник отдела прокуратуры Брестской области (на протяжении многих лет она работала в Пинской прокуратуре), а музыку написал пинчанин, директор КУП «Телерадиокомпания «Пинск» Виктор Сыроватко.

Как отметил Виктор Иванович, стихи настолько поразили его, так как написаны с душой человеком, знающим суть профессии, что музыка родилась сама собой. Он отметил, что помогли воплотить задумку творческие, увлеченные люди – Юрий Бука и Анатолий Беляев. Участвовали в доработке гимна и исполнили его вместе с автором участники вокальной группы «Единство» Пинского погранотряда.

В присутствии коллектива Пинской межрайонной прокуратуры поздравил победителя и всех причастных к созданию гимна первый заместитель прокурора Брестской области С.И. Туровец. Он вручил Благодарственные письма прокурора области В.Д. Климова Виктору Сыроватко, вокальной группе «Единство» и ее руководителю Михаилу Палашу.

Людмила РЕБКОВЕЦ.

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