ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Microsoft удалила рекламный ролик с Иваном Охлобыстиным. Почему?

05.12.2018 16:20 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Microsoft решила удалить рекламный ролик с участием актера Ивана Охлобыстина, в котором он рекламирует программное обеспечение, объяснив это защитой своих принципов. Охлобыстин известен своими резкими выпадами в адрес ЛГБТ-сообщества и Константинопольского патриархата.


Фото: TUT.BY

В ролике под названием «Пара советов от Ивана Охлобыстина» актер играет компьютерного «доктора». Возможно, компания использовала образ доктора, потому что Охлобыстин играл врача в популярном российском сериале «Интерны».

«Ну что, дорогие мои, лечиться будем?» — спрашивает он у владельцев поломанной техники, после чего предлагает им установить лицензионную Windows.

Ролик появился на официальном YouTube-канале Microsoft в России в конце ноября.

Пресс-служба Microsoft в среду утром сообщила Би-би-си, что ролик удален. «Microsoft поддерживает принципы многообразия и инклюзивности в каждом аспекте своей работы, и мы удалили видеоролик, который появился на нашей странице в YouTube, а также весь соответствующий контент с нашего сайта», — говорится в сообщении.

Изображение Охлобыстина в роли компьютерного «доктора» в среду утром исчезло в том числе с сайта российского представительства Microsoft (копия страницы сохранилась в кэше Google).

С самим Иваном Охлобыстиным Би-би-си связаться не удалось. Его помощник Максим Брусницын сказал Би-би-си, что при подготовке рекламного ролика актер напрямую с Microsoft не общался.

В компании KeyFrame Production, занимавшейся созданием ролика, на запрос Би-би-си не ответили. KeyFrame Production также удалила ролик с Охлобыстиным со своей страницы в фейсбуке.

«Сжигать геев» и «душить предателей»

Охлобыстин широко известен не только своими многочисленными ролями в кино и на телевидении, но также эпатажными поступками и высказываниями.

Широкий резонанс вызвало высказывание актера про ЛГБТ-сообщество в ходе его выступления в Новосибирске в декабре 2013 года. На вопрос зрителей о его отношении к гомосексуалам он ответил, что он бы «их всех живьем в печку запихал». «Это Содом и Гоморра, я как верующий человек не могу к этому относиться равнодушно, это живая опасность моим детям!» — продолжил он.

Позднее актер написал открытое письмо президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть в Уголовный кодекс статью «Мужеложство».

Еще один скандал с участием Охлобыстина произошел после того, как РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. На следующий день актер написал резкий пост на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Зачем с ними договариваться? Они твари продажные. Какая вера? Какой томос?! Душить предателей», — написал он, при этом прямо не указав, кого имеет в виду. Позднее пост был удален со страницы актера.

Актер также известен своей поддержкой пророссийских формирований в Донбассе. В ноябре 2016 года он сообщил, что получил паспорт самопровозглашенной Донецкой народной республики и назвал ее «оплотом «Русского мира».

Накануне Охлобыстин сообщил журналистам, что его не пустили на показы Недели российского кино в Лондоне, где демонстрировали в том числе фильм с его участием.

Депутат Верховной рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что именно ему удалось добиться этого запрета для актера, однако помощник Охлобыстина говорит, что запрет был инициирован ЛГБТ-сообществом и никак не связан с Украиной.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Microsoft решила удалить рекламный ролик с участием актера Ивана Охлобыстина, в котором он рекламирует программное обеспечение, объяснив это защитой своих...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Звезда Болливуда вышла замуж в вуали длиной 23 метра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика