На Гавайях отложила яйцо самая старая дикая птица в мире. Ей не менее 68 лет

Ученые национального заповедника на острове Мидуэй сообщили , что самка альбатроса по кличке Уиздом (Wisdom, «мудрость») вернулась на свое прежнее место гнездования и отложила яйцо. Ее впервые идентифицировали как взрослую особь в 1956 году, и хотя ей по меньшей мере 68 лет, она все еще дает потомство.



Самая старая дикая птица в мире. Фото: usfwspacific.tumblr.com

Уиздом и ее постоянный партнер Акеакамаи каждый год возвращаются на один и тот же участок атолла Мидуэй. Они вместе с 2006 года, и раз в сезон самка откладывает яйцо, которое они по очереди высиживают.

В 1956 году Уиздом окольцевал биолог по имени Чендлер Роббинс. Это был его первый сезон на атолле, на тот момент стратегическом форпосте США, а у птицы ещё не было имени — она была одной из сотен тысяч ее соплеменников, возвращающихся на Мидуэй, и одной из 8,4 тысячи альбатросов, окольцованных в том году. 46 лет спустя Роббинс осматривал то же место гнездования и увидел номер, который проставил сам почти полвека назад.

Ученые не исключают, что Уиздом в действительности не самая старая дикая птица — дело в том, что алюминиевые кольца, которые надеваются на лапы альбатросов, могут примерно за 20 лет прийти в негодность из-за морской воды и песка. Но они уверены, что Уиздом — та самая птица, которую окольцевал Роббинс, так как в ее группе ветхие кольца постоянно заменялись на новые.

В 2017 году неподалёку от нынешнего гнезда Уиздом исследователи заметили ее птенца, вылупившегося в 2001 году, — это был первый задокументированный случай такого рода.

«Атолл Мидоуэй — не просто место гнездования миллионов птиц, это место гнездования бесчисленных поколений и семей альбатросов. Представьте, возвращаясь домой Уиздом, вероятно, будет окружена своими выросшими птенцами и их птенцами. Что за семейное воссоединение!» — говорит биолог Келли Гудэйл.

Исследования альбатросов на Мидоуэй помогают орнитологам и биологам понять сложные жизненные циклы и миграционные модели птиц по всему миру. Эта информация помогает исследователям принимать решения, гарантирующие, что морские птицы будут в будущем иметь среду обитания и необходимые для выживания ресурсы.