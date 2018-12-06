Акция в поддержку животных, новые кинотриллер и книга. Топ-3 в афише выходных в Витебске

В Доме кино начали показ нового триллера «Проводник». В КДЦ «Первомайский» в субботу пройдет благотворительная акция в поддержку приюта для бездомных животных. А в арт-центре Vzap презентуют интересную книгу про белорусский фольклор. Рассказываем, куда сходить в выходные.

Кино: «Проводник» (триллер, Россия)



Кадр из фильма «Проводник». Фото: kino-teatr.ru

Где: Дом кино, сеансы в 12.25 и 20.15

Когда: до 12 декабря

Билет: 35−6,3 рубля

О чем фильм. Главная героиня Катя обладает мистическим даром: она видит призраков. Когда пропадает ее сестра-близнец, девушка в одиночку бросается на поиски. В полиции настаивают, что сестры вообще не существует, что она — плод Катиного больного воображения. Вскоре Катя понимает, что в городе орудует серийный маньяк, и сестра — одна из его жертв. Еще есть надежда спасти ее, но в мрачном, полном тайн городе нельзя доверять никому, даже самой себе.

В ролях: Александра Бортич, Евгений Цыганов, Александр Робак, Вячеслав Разбегаев, Владимир Яглыч, Константин Мурзенко, Юрий Скулябин, Марта Тимофеева.

Благотворительная акция в помощь животным



Фото: vk.com/priut_vitebsk

Где: КДЦ «Первомайский» (ул. Максима Горького, 120)

Когда: 8 декабря, с 11.00 до 15.00

Вход: свободный

На выставке собак и кошек из городского приюта для бездомных животных можно выбрать себе нового друга. Для этого возьмите с собой паспорт, поводок и ошейник (для собак), переноску (для щенков и котов).

В программе также концерт и ярмарка сувениров, мягких игрушек. Будет работать пункт приема помощи приюту. Здесь с благодарностью примут продукты, амуницию и инвентарь, медикаменты (подробнее список смотрите здесь ). Прибыль от акции пойдет на нужды приюта для бездомных животных.

Контактные телефоны: +375 29 590−00−22, +375 33 336−78−77. Группа .

Презентация книги про фольклор





Дзе: арт-цэнтр Vzap (вул. Кастрычніцкая, 2).

Калі: 8 снежня, 16.00

Уваход: 2 рублі

«Хто з нас не марыў трапіць у казку? Асабліва ў чаканні чароўных зімовых святаў… Цуды, загадкі, незвычайныя істоты… А калі яны свае, спрадвечныя — то яшчэ цікавей! Быццам ажываюць у памяці бабуліны паданні і старажытныя легенды. Разам з аўтарам кнігі „Калі цябе спаткала казка“ пра беларускі і сусветны фальклор Ганнай Навасельцавай пагартаем старонкі, напоўненыя роднымі вобразамі і сапраўдным чараўніцтвам. Прыходзьце!» — запрашаюць арганізатары.

Дадатковая інфармацыя: +375 29 890−28−40, +375 33 645−23−55, група .