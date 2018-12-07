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Фотограф шесть лет ежедневно снимал белок. Подборка милых кадров
08.12.2018 11:00 — Новости Культуры | Tut.by
Фотограф Герт Вегген работает в Швеции и Голландии. Он уже шесть лет снимает белок и достиг немалых успехов. Какая фотография из инстаграма Веггена вам нравится больше всего?
И — предвосхитим ваш скепсис — тут нет никакого фотошопа. Ну или почти никакого. Например, на фотографии выше лыжи держались на крохотных булавках, которые не видны в кадре.
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Фотограф Герт Вегген работает в Швеции и Голландии. Он уже шесть лет снимает белок и достиг немалых успехов. Какая фотография из инстаграма Веггена вам нравится...
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