Фотограф шесть лет ежедневно снимал белок. Подборка милых кадров

Фотограф Герт Вегген работает в Швеции и Голландии. Он уже шесть лет снимает белок и достиг немалых успехов. Какая фотография из инстаграма Веггена вам нравится больше всего?

И — предвосхитим ваш скепсис — тут нет никакого фотошопа. Ну или почти никакого. Например, на фотографии выше лыжи держались на крохотных булавках, которые не видны в кадре.