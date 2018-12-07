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Фотограф шесть лет ежедневно снимал белок. Подборка милых кадров

08.12.2018 11:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Фотограф Герт Вегген работает в Швеции и Голландии. Он уже шесть лет снимает белок и достиг немалых успехов. Какая фотография из инстаграма Веггена вам нравится больше всего?

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Geert Weggen (@geertweggen) 6 Дек 2018 в 9:52 PST

И — предвосхитим ваш скепсис — тут нет никакого фотошопа. Ну или почти никакого. Например, на фотографии выше лыжи держались на крохотных булавках, которые не видны в кадре.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Geert Weggen (@geertweggen) 5 Дек 2018 в 10:45 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Geert Weggen (@geertweggen) 4 Дек 2018 в 9:41 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Geert Weggen (@geertweggen) 3 Дек 2018 в 9:41 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Geert Weggen (@geertweggen) 2 Дек 2018 в 10:03 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Geert Weggen (@geertweggen) 1 Дек 2018 в 9:13 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Geert Weggen (@geertweggen) 28 Ноя 2018 в 9:17 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Geert Weggen (@geertweggen) 19 Окт 2018 в 9:47 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Geert Weggen (@geertweggen) 12 Авг 2018 в 8:54 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Geert Weggen (@geertweggen) 25 Июл 2018 в 10:06 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Geert Weggen (@geertweggen) 17 Июл 2018 в 12:11 PDT

 
 
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Фотограф Герт Вегген работает в Швеции и Голландии. Он уже шесть лет снимает белок и достиг немалых успехов. Какая фотография из инстаграма Веггена вам нравится...
 
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