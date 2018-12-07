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Умерла правозащитница Людмила Алексеева

08.12.2018 20:53 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Москве умерла правозащитница Людмила Алексеева. Об этом сообщает Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Людмиле Алексеевой был 91 год.


Фото: president-sovet.ru

«В последнее время ей было уже трудно справляться с болезнью, но дух ее как всегда был гораздо крепче тела и гораздо сильнее любых болезней, — отметил глава СПЧ Михаил Федотов. — Сказать, что нам будет ее не хватать — это ничего не сказать. Это страшная потеря для всего правозащитного движения России».

 
 
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«В последнее время ей было уже трудно справляться с болезнью, но дух ее как всегда был гораздо крепче тела и гораздо сильнее любых болезней, - отметил глава СПЧ...
 
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