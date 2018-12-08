Воспитанники Уваровичкой школы искусств завоевали престижную награду на фестивале искусств «Хрустальная лира» в Минске: хореографический коллектив «Конфетти» стал вторым в номинации «народный танец».





– Для нас это очень значимый результат, долгожданная награда за труд, – отметила директор школы искусств Элла Ожигина. – Диплом второй степени – это совместная заслуга детей, родителей и, конечно же, педагога Татьяны Сироты. Кстати, благодаря ей каждый третий ребенок в коллективе хочет связать свою жизнь с хореографией.

Помимо этого, в учреждении культуры прошел внутришкольный конкурс исполнительского мастерства. Воспитанники продемонстрировали свои умения игры на фортепиано, скрипке, баяне, аккордеоне. Как отмечают в школе искусств, подобные конкурсы повышают самооценку и стимулируют детей покорять новые вершины.

По итогам выступлений первых мест в номинации «Дебют» удостоены Людмила Сергиенко (учитель Валентина Фурсова), Дарья Блащук (учитель Алевтина Цветкова), Илона Шевченко (учитель Елена Клышко), Анастасия Цыкур (учитель Алеся Литош). В младшей возрастной группе лучшими стали Полина Долголева и Дарья Косенкова (учитель Алевтина Цветкова), Олег Красняков (учитель Валентина Фурсова), Роман Степаняк и Владимир Решенок (учитель Екатерина Кравченко), Мария Ковалева (учитель Елена Клышко). В средней возрастной группе первые места заняли Екатерина Журова (учитель Элла Ожигина), Иван Ткачев (учитель Татьяна Толкачева), Иван Петрусевич (учитель Екатерина Кравченко) и Оксана Дударева (учитель Виктория Бернадская). И в старшей возрастной группе первого места удостоена Людмила Карпенко (учитель Елена Фролова). Все участники награждены дипломами и сладкими призами.

Павел ЛЕНСКИЙ.

Фото из архива школы искусств.