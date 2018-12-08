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Улыбающийся еж из Львова стал звездой инстаграма. Вам он тоже понравится
09.12.2018 11:00 — Новости Культуры | Tut.by
Забавный еж по прозвищу Рик попал к своим хозяевам, которые живут в украинском городе Львове, случайно. Они наткнулись на страницу этих милых созданий в Facebook, после чего нашли мужчину, который занимается продажей карликовых африканских ежей. Семейная пара поехали просто посмотреть на них, но вернулась домой с Риком,
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Забавный еж по прозвищу Рик попал к своим хозяевам, которые живут в украинском городе Львове, случайно. Они наткнулись на страницу этих милых созданий в Facebook, после...
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