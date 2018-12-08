«Прогулки по незнакомому Витебску». Город 1920-х: два Маркса, клубы в храмах, «красные» даты

В прошлом году в рамках проекта «Прогулки по незнакомому Витебску» вместе мы прошлись по городу 1950−1980-х годов — он сохранился для нас благодаря снимкам фотомастеров прошлых лет. В завершении этого сезона предлагаем побывать в Витебске 1920−1930-х. Начнем с первого послереволюционного десятилетия.



Пушкинский сквер. Вид на Успенский собор. 2-я половина 1920-х годов. Фото Виктора Овитовского из фондов Витебского областного краеведческого музея

«Строительство новой жизни»

Витебск того времени запечатлели на снимках местные и приезжие фотографы. В начале 1920-х годов в городе работали как частные, так и государственные фотостудии.

Одним из первых национализировали фотографическое заведение Владислава Островского. В его помещениях в 1919 году начала работать 1-я государственная фотография (находилась в начале современного проспекта Фрунзе, здание не сохранилось). Ее сотрудники должны были принимать «меры к срочному исполнению снимков, имеющих отношение к революционному движению, <…> а также изображающих моменты всех форм производства и строительства новой жизни в Витебской губернии».

Для того времени были характерны фотографии, запечатлевшие добровольцев, отправляющихся на фронт гражданской войны, участников «недель помощи фронту», горожан на субботниках и т.п.



Разгрузка вагонов с дровами. 1920 год. Фото из фондов Витебского областного краеведческого музея

Субботникам власти города уделяли большое внимание на протяжении всех межвоенных лет. В Витебске ремонтировали мосты, общественные и жилые здания, укрепляли дамбы, озеленяли улицы и дворы, осушали и мостили улицы — не только в центре, но и на окраинах (на Песковатике, Марковщине, в Лучесе, Гуторовщине).



Субботник в саду имени Свердлова (ныне парк культуры и отдыха Железнодорожников) во 2-й половине 1920-х годов. Фото из фондов Витебского областного краеведческого музея

В синагоге — клуб, в церкви — изба-читальня

Часть фотографий 1920-х годов показывает, как выглядели культовые сооружения.

Некоторые храмы в то время были разрушены, в том числе деревянная церковь Святой (Черной) Троицы на Песковатике, Михайловская церковь, находившаяся в районе современной улицы Буденного.

Часть культовых зданий приспособили под организации новой власти. Так, в 1924 году церковь Рождества Богородицы занял 5-й районный квартирный комитет, а Петро-Павловский храм — изба-читальня. В хоральной синагоге на улице Калинина разместился клуб швейников фабрики «Профинтерн», а в синагоге на Суворовской — кинотеатр Красной Армии.



Церковь Святой (Черной) Троицы. Фото: «Витебская энциклопедия»



Синагога на улице Суворовской, преобразованная в кинотеатр. 1932 год. Фото: «Таямніцы Віцебска»

Маркс из гипса и цемента

На улицах, площадях, в парках появлялись памятники выдающимся деятелям той эпохи.

В центре Витебска в начале 1920-х установили, в частности, бюсты в честь швейцарского педагога-гуманиста Иоганна Песталоцци, немецкого философа Карла Маркса, одного из основателей компартии Германии Карла Либкнехта. Все они были разрушены в 1929 году из-за недолговечности материала, из которого были изготовлены.

Интересно, что в Витебске было целых два бюста Марксу: один из гипса, второй из цемента. Первый установили в 1919-м возле здания бывшего окружного суда (ныне Художественный музей), второй — через год в бывшем Дворянском саду (сейчас улица Пушкина).

Всего несколько лет простояла в Витебске композиция из гипса и фанеры «Победа светлого нового». Как отмечает витебский краевед Аркадий Подлипский, ее установили ученики Казимира Малевича у Духовского оврага.



Участники V губернской конференции РКСМ у памятника Карлу Либкнехту в сквере его имени (современный сквер имени Маяковского). 1921 год. Фото из фондов Витебского областного краеведческого музея

Мастерские, артели, фабрики

Крупные предприятия переходили в собственность государства, в том числе табачно-махорочная и очковая фабрики, пивоваренный, кожевенный (с 1920 года — имени Евстигнеева), чугунно-литейный, машиностроительный (с 1922-го — имени Коминтерна) заводы.

В начале 1920-х в Витебске появилось большое количество разных мастерских, артелей: «Картонаж», «Шапкарь», «Овчинник», «Конфетчик», «Канатчик» и другие. Как правило, новых зданий для них не возводили, и размещались эти мелкие предприятия в дореволюционных постройках по всему городу.

Открывались в Витебске и крупные фабрики: чулочно-трикотажная (с 1928-го — имени Клары Цеткин), волосопрядильная, щетинно-щеточная, игольная, швейная «Профинтерн», обувная «Красный Октябрь» и другие.

Развитие тяжелой промышленности демонстрирует снимок 1929 года с изображением общего вида завода сельскохозяйственных машин и орудий (до 1934 года — «Красный металлист», затем — завод имени Кирова, сейчас ОАО «Вистан»).



Завод сельскохозяйственных машин и орудий. 1929 год. Фото из фондов Витебского областного краеведческого музея

Фотография интересна не только запечатленными крупным планом строениями предприятия, но и панорамой застройки левого берега Двины.

В объектив попали жилые дома на улице 2-й Нижне-Набережной (вдоль реки), фрагмент синагоги на улице Калинина, купола Рождественской, Воскресенской (Заручавской) и Покровской церквей, другие здания. Большинство из них не сохранилось.

Основная часть промышленных предприятий размещалась в правобережной части города. Для связи ее с центром в 1925 году пустили новый вид общественного транспорта — автобус.

Площади — для митингов, улицы — для шествий

На снимках 1920-х годов нашла отражение и общественно-политическая жизнь города. Ежегодно в Витебске праздновали годовщины Октябрьской революции, создания комсомола, 1 Мая и другие даты, связанные с событиями новой истории.

Как правило, для организации этих мероприятий создавали специальные комиссии. Например, в 1918 году она появилась в связи с празднованием 1-й годовщины революции.

Фасады зданий в центре города украсили огромными панно по эскизам Марка Шагала, Александра Ромма, Давида Якерсона и других художников. На улицах и площадях разместили плакаты, транспаранты, гирлянды, триумфальные арки.

«Красную годовщину» отмечали два дня — 6 и 7 ноября. Состоялись митинги, шествия, бесплатные концерты и представления для детей и т.д.



Витебск. Площадь Свободы. 1-я годовщина Октябрьской революции. Кадр из кинохроники 1918 года

В 1924 году к «октябрьским» празднествам художественной комиссии поручили «провести массовые инсценировки по улицам города, устроить грандиозный карнавал и организовать ряд бесплатных спектаклей и концертов по всем театрам, кино и клубам», — писала газета «Заря Запада».



Привокзальная площадь. 1925 год. Фото из фондов Витебского областного краеведческого музея

«Хрестоматийные» и оригинальные ракурсы на снимках фотографов-любителей

Любительская фотография в 1920-х годах практически не развивалась — из-за недоступности фототехники и отсутствия необходимой профессиональной подготовки. Но некоторые такие снимки с видами Витебска сохранились до наших дней. Например, в коллекции областного краеведческого музея хранятся фотографии, сделанные горожанами Петром Трубниковым и Виктором Овитовским.

Петр Трубников в начале 1920-х работал заведующим отделом губернского союза кооперативов. В 1960-х передал в музей ценные материалы, в том числе фотоальбом с видами Витебска и окрестностей 1922 года.



Пароход на Двине и панорама правобережья. 1922 год. Фото Петра Трубникова из фондов Витебского областного краеведческого музея

Трубников запечатлел Западную Двину, застройку правого берега в районе очковой фабрики (современная улица Ильинского в районе ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов»), левый берег Двины с видом на Успенский собор, реку Витьбу в районе улицы Толстого, улицу Ленинскую, вид на центр города с Духовской горы, здание педагогического техникума (бывшую мужскую Александровскую гимназию), трамвай на площади Свободы.



Берег Западной Двины у причала лесосплава. Вид со стороны современных улиц Лучесских, справа виден железнодорожный мост в районе устья реки Лучесы, на правом берегу Двины — лес, подготовленный для сплавления. 2-я половина 1920-х годов. Фото Виктора Овитовского из фондов Витебского областного краеведческого музея

Представляют интерес и снимки Виктора Овитовского. Часть фотографий он сделал с «хрестоматийных» точек обзора — с Успенской горы на центр города, со стороны улицы Толстого на правобережье, с Пушкинского сквера на Успенский собор.

Но есть в коллекции Овитовского и не совсем привычные ракурсы — например, вид на центр города с крыши ветеринарного института, берег Двины у причала лесосплава.



Вид с крыши ветеринарного института на центр города. 2-я половина 1920-х годов. Фото Виктора Овитовского из фондов Витебского областного краеведческого музея

Фотографии 1920-х годов передают дух эпохи и отражают изменения, произошедшие в городе после революции. Эти кадры имеют особую ценность — ведь на них запечатлены многие объекты, не сохранившиеся до настоящего времени.