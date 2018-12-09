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Картинка дня. Найдите на изображении снеговика

10.12.2018 12:11 — Новости Культуры | Tut.by  
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Венгерский художник Гергели Дудас, известный в социальных сетях как Дудольф, любит удивлять своих поклонников головоломками. В этот раз он попросил читателей своего фейсбука найти на изображении снеговика.


Фото: facebook.com/thedudolf

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Фото: facebook.com/thedudolf
 
 
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Венгерский художник Гергели Дудас, известный в социальных сетях как Дудольф, любит удивлять своих поклонников головоломками. В этот раз он попросил читателей...
 
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