Картинка дня. Найдите на изображении снеговика

Венгерский художник Гергели Дудас, известный в социальных сетях как Дудольф, любит удивлять своих поклонников головоломками. В этот раз он попросил читателей своего фейсбука найти на изображении снеговика.



Фото: facebook.com/thedudolf

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Фото: facebook.com/thedudolf