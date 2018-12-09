Картинка дня. Найдите на изображении снеговика

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10.12.2018 12:11 — Новости Культуры | Tut.by
Венгерский художник Гергели Дудас, известный в социальных сетях как Дудольф, любит удивлять своих поклонников головоломками. В этот раз он
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Венгерский художник Гергели Дудас, известный в социальных сетях как Дудольф, любит удивлять своих поклонников головоломками. В этот раз он попросил читателей...
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