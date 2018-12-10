В Витебске после нападения ворон спасли ястреба-тетеревятника

Залетевшего в Витебск молодого ястреба-тетеревятника атаковала стая ворон, но его удалось спасти.



Владимир Ивановский со спасенным ястребом-тетеревятником. Фото: Алексей Андреянов

О происшествии в телеграм-чате «Витебск: ПДД, экология, архитектура» сообщил блогер Алексей Андреянов. Когда поступил сигнал о том, что в областном центре вороны поранили какую-то хищную птицу, он выехал на место с доцентом ВГУ имени Петра Машерова кандидатом биологических наук Владимиром Ивановским.

Птицу нашли на одном из окон дома № 13 корпус 1 на Московском проспекте, и орнитолог снял оттуда хищника. Это был молодой самец ястреба-тетеревятника. После осмотра его вывезли за город и отпустили.

Видео: телеграм-чат «Витебск: ПДД, экология, архитектура»