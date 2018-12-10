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В Витебске после нападения ворон спасли ястреба-тетеревятника
11.12.2018 07:59 — Новости Культуры | Tut.by
Залетевшего в Витебск молодого ястреба-тетеревятника атаковала стая ворон, но его удалось спасти.
О происшествии в
Птицу нашли на одном из окон дома № 13 корпус 1 на Московском проспекте, и орнитолог снял оттуда хищника. Это был молодой самец ястреба-тетеревятника. После осмотра его вывезли за город и отпустили.
Видео: телеграм-чат «Витебск: ПДД, экология, архитектура»
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Птицу обнаружили на одном из окон дома № 13 корпус 1 на Московском проспекте.
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