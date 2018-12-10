11 декабря 2018 года – 100 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, публициста, поэта, общественного деятеля Александра Солженицына. Можно по-разному относиться к его гражданской позиции и политическим взглядам, однако стоит признать, что Солженицын – писатель глубокий и искренний. Педагоги средней школы № 40 из города Минска предлагают вам пройти тест, который поможет вам вспомнить некоторые факты жизни писателя и его книги.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Архипелаг ГУЛАГ» и высылка из СССР. Тест по биографии и творчеству Александра Солженицына 11 декабря 2018 года - 100 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, публициста, поэта, общественного деятеля Александра Солженицына.