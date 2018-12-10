|
«Архипелаг ГУЛАГ» и высылка из СССР. Тест по биографии и творчеству Александра Солженицына
11.12.2018 08:30 — Новости Культуры | Tut.by
11 декабря 2018 года – 100 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, публициста, поэта, общественного деятеля Александра Солженицына. Можно по-разному относиться к его гражданской позиции и политическим взглядам, однако стоит признать, что Солженицын – писатель глубокий и искренний. Педагоги средней школы № 40 из города Минска предлагают вам пройти тест, который поможет вам вспомнить некоторые факты жизни писателя и его книги.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 декабря 2018 года - 100 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, публициста, поэта, общественного деятеля Александра Солженицына.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)