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«Архипелаг ГУЛАГ» и высылка из СССР. Тест по биографии и творчеству Александра Солженицына

11.12.2018 08:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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11 декабря 2018 года – 100 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, публициста, поэта, общественного деятеля Александра Солженицына. Можно по-разному относиться к его гражданской позиции и политическим взглядам, однако стоит признать, что Солженицын – писатель глубокий и искренний. Педагоги средней школы № 40 из города Минска предлагают вам пройти тест, который поможет вам вспомнить некоторые факты жизни писателя и его книги.

 
Теги: Минск
 
 
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11 декабря 2018 года - 100 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, публициста, поэта, общественного деятеля Александра Солженицына.
 
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