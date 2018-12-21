«Ибица с литейным цехом не сравнится». МТЗ снял клип-пародию

В видеоклипе «МТЗ в тренде» обыгрываются поднадоевшие тренды этого года — шоу «вДудь», клипы про «Цвет настроения…» и даже танцы Skibidi от Little Big.

Видео: Baklasgan Production

Авторами видео стали участники заводской команды КВН «BELARUSЫ», они же приняли участие в съемках — вместе с простыми сотрудниками МТЗ.

«До конца 2018 года осталось всего пару дней, и поэтому работники Минского тракторного завода, совместно с творческим коллективом „Бакласган“ решили напомнить о самых ярких и запоминающихся трендах уходящего года!», — говорится в описании к видео.