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Снимок белорусского фотографа вошел в топ лучших свадебных фото-2018

23.12.2018 13:41 — Новости Культуры | Tut.by  
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Снимок белорусского фотографа вошел в топ-50 лучших свадебных фото 2018 года. Конкурс проводился на сайте junebugweddings.com, в нем принимали участие сотни фотографов из США, Франции, Германии, Канады, Италии, Исландии и других стран.


Тот самый снимок. Фото: Сергей Лапковский

Автор фото Сергей Лапковский рассказал TUT.BY, что кадр был сделан в Минске. Это начало свадебного дня, сборы невесты. На фото — невеста в окружении своих подружек. Топ-50 можно посмотреть здесь.

Недавно, напомним, лучшие свадебные фото года выбрали и создатели сайта Fearless Awards. Посмотреть их можно здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Конкурс проводился на сайте junebugweddings.com, в нем принимали участие сотни фотографов из США, Франции, Германии, Канады, Италии, Исландии и других стран.
 
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