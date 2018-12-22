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Снимок белорусского фотографа вошел в топ лучших свадебных фото-2018
23.12.2018 13:41 — Новости Культуры | Tut.by
Снимок белорусского фотографа вошел в топ-50 лучших свадебных фото 2018 года. Конкурс проводился на сайте
Автор фото Сергей Лапковский рассказал TUT.BY, что кадр был сделан в Минске. Это начало свадебного дня, сборы невесты. На фото — невеста в окружении своих подружек. Топ-50 можно посмотреть
Недавно, напомним, лучшие свадебные фото года выбрали и создатели сайта Fearless Awards. Посмотреть их можно
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Конкурс проводился на сайте junebugweddings.com, в нем принимали участие сотни фотографов из США, Франции, Германии, Канады, Италии, Исландии и других стран.
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