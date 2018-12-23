Витеблянка выиграла у знатоков российского «Что? Где? Когда?» почти шесть тысяч долларов

Витеблянка Полина Игнатьева-Крук выиграла у знатоков «Что? Где? Когда?» 401 тысячу российских рублей, или 5820 долларов. Финал года вышел в эфир « Первого канала » в ночь с 23 на 24 декабря.



Изображение: «Первый канал» / 1tv.ru

Полина задала вопрос об английской карикатуре XIX века, посвященной России. На ней есть русский медведь, русский казак, русский мужик, русский посол и Александр I. Знатокам нужно было понять: как автор карикатуры назвал центрального персонажа в верхнем ряду?



Изображение: «Первый канал» / 1tv.ru

Знатоки ответили «французский солдат». Правильный ответ был другим — «русский мороз». Выигрыш Полины Игнатьевой-Крук составил 401 тысячу российских рублей, или 5820 долларов.

В эфире ОНТ игру знатоков против витеблянки и других телезрителей можно будет увидеть 30 декабря в 23.15.

Вопросы Полины Игнатьевой-Крук как минимум восемь раз играли в белорусском элитарном «Что? Где? Когда?». Четыре раза она выигрывала, а еще четыре раза — уступала знатокам. В октябре 2018 года ее вопрос выпал в 13 секторе российского телешоу и принес ей победу.

Жителям северного региона Беларуси вообще везет в «Что? Где? Когда?». В январе 2017 года витеблянка Алеся Артюховская выиграла у знатоков выиграла почти 7 тысяч долларов, спросив о предпринимателях.

В декабре 2015 года полочанка Марина Воробей заработала в интеллектуальном клубе более 7 тысяч долларов. Она задала им вопрос о 10 правилах Альберта Эйнштейна, которые ученый рекомендовал использовать в повседневной жизни. Полочанка выигрывала в игре четыре раза.

А витеблянка Инна Лисова в 2012 году выиграла суперблиц у знатока клуба «Что? Где? Когда?» Александра Друзя. Мэтр споткнулся на вопросе: «Что означает, если актер Пекинской оперы приседает с лопаткой в руках, имитируя большое напряжение?» — «Яму копает», — ответил Друзь. А на самом деле это значит, что герой плывет на лодке. Призом для Инны тогда стало путешествие на ледоколе на Северный полюс.