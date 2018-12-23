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Витеблянка выиграла у знатоков российского «Что? Где? Когда?» почти шесть тысяч долларов
24.12.2018 00:30 — Новости Культуры | Tut.by
Витеблянка Полина Игнатьева-Крук выиграла у знатоков «Что? Где? Когда?» 401 тысячу российских рублей, или 5820 долларов. Финал года вышел в эфир «
Полина задала вопрос об английской карикатуре XIX века, посвященной России. На ней есть русский медведь, русский казак, русский мужик, русский посол и Александр I. Знатокам нужно было понять: как автор карикатуры назвал центрального персонажа в верхнем ряду?
Знатоки ответили «французский солдат». Правильный ответ был другим — «русский мороз». Выигрыш Полины Игнатьевой-Крук составил 401 тысячу российских рублей, или 5820 долларов.
В эфире ОНТ игру знатоков против витеблянки и других телезрителей можно будет увидеть 30 декабря в 23.15.
Вопросы Полины Игнатьевой-Крук как минимум восемь раз играли в белорусском элитарном «Что? Где? Когда?». Четыре раза она выигрывала, а еще четыре раза — уступала знатокам. В октябре 2018 года ее вопрос выпал в 13 секторе российского телешоу и принес ей победу.
Жителям северного региона Беларуси вообще везет в «Что? Где? Когда?». В январе 2017 года витеблянка Алеся Артюховская
В декабре 2015 года полочанка Марина Воробей
А витеблянка Инна Лисова в 2012 году
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В эфире ОНТ игру знатоков против витеблянки и других телезрителей можно будет увидеть 30 декабря в 23.15.
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