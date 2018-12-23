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В Витебске на выставке показали свернутые холсты и попросили представить, что там нарисовано

24.12.2018 08:41 — Новости Культуры | Tut.by  
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В музее истории Витебского народного художественного училища презентовали концептуальный проект в духе творчества Малевича. Экспозиция представляла собой три холста, свернутых в свитки. Один из них покрыт кольцами и проволокой из золота. Полотна принципиально не разворачивали: зрители должны сами представить, что на них изображено.


Фото: Бизнес-портал Витебска

Авторы проекта — витебский ювелир Андрей Жизневский (Витебска, создавший мини-танк из серебра, удивил новой работой — самолетом с бриллиантом">создал мини-танк из серебра и самолет с бриллиантом) и его коллега из российского Ростова-на-Дону Павел Задорожный.

Андрей Жизневский пояснил, что, запечатывая полотна в свитки, они с Павлом стремились выбросить все лишнее со своих работ. То есть пейзаж, людей и все остальное, что обычно рисуют.

— Мы дали зрителям возможность быть соавторами и представить возможные изображения на этих полотнах, — сказал Андрей Жизневский. — В скрученных холстах запечатана вся их ценность. Один свиток покрыт проволокой из золота 583-й пробы. Он обернут кольцами из золота, символизирующими бесконечность. Решили закрутить полотна в тубус, потому что так никто не делал. Если мы холсты раскроем, то исчезнет таинство общения художника и зрителя.


Слева направо: директор ВЦСИ Андрей Духовников, художники Андрей Жизневский, Павел Задорожный. Фото: «Бизнес-портал Витебска»

— Представленные работы могут быть как символами сакральных, так и универсальных ценностей. Каждый может видеть в них что-то свое, это зависит от богатства внутреннего мира, способности созерцать, — отметил Павел Задорожный.

Он провел аналогию со знаменитым «Черным квадратом» Казимира Малевича:

— Наши работы — тот же самый холст, только его пространство скрыто от зрителя. У публики появляется дополнительная возможность фантазировать, представлять скрытые в полотнах миры.

Авторы подарили триптих музею «Витебский центр современного искусства».

 
Теги: Витебск
 
 
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Экспозиция представляла собой три холста, свернутых в свитки. Один из них покрыт кольцами и проволокой из золота. Полотна принципиально не разворачивали: зрители...
 
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