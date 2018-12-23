|
В Пинске выбрали логотип культурной столицы 2019. Вот как он выглядит
24.12.2018 08:38 — Новости Культуры | Tut.by
В Пинске подвели итоги конкурса культурной столицы 2019 года,
Победила работа Пинского художника Виктора Сагановича. В центральной части логотипа нарисованы архитектурные достопримечательности города. Их разрезают белые линии, которые схематически показывают основные направления пинских улиц. В верхней части лого размещена «Птица-цветок», снизу — герб Пинска. Основной фон композиции бирюзовый, напоминает о том, что город стоит на реке.
Напомним, коллегия Министерства культуры приняла решение придать Пинску статус культурной столицы 2019 года.
В течение статусного года столицу Полесья будут активно посещать профессиональные танцевальные, музыкальные, хореографические коллективы, активизируется деятельность учреждений культуры.
Пинск станет площадкой для проведения различных конкурсов, фестивалей, выставок и форумов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В центральной части логотипа нарисованы архитектурные достопримечательности города.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)