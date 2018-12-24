Новый год — это время не только чудес-подарков, но и любимых фильмов. Или не очень любимых, а тех, которые особенно щедро показывают по ТВ в этот период. Сумеете ли вы угадать фильм с одного кадра? Предлагаем попробовать.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест. Узнайте новогодний фильм всего по одному кадру Новый год - это время не только чудес-подарков, но и любимых фильмов. Или не очень любимых, а тех, которые особенно щедро показывают по ТВ в этот период. Сумеете ли вы...