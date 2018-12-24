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Тест. Узнайте новогодний фильм всего по одному кадру
25.12.2018 10:00 — Новости Культуры | Tut.by
Новый год — это время не только чудес-подарков, но и любимых фильмов. Или не очень любимых, а тех, которые особенно щедро показывают по ТВ в этот период. Сумеете ли вы угадать фильм с одного кадра? Предлагаем попробовать.
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Новый год - это время не только чудес-подарков, но и любимых фильмов. Или не очень любимых, а тех, которые особенно щедро показывают по ТВ в этот период. Сумеете ли вы...
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