Мальчик звонил спросить, где Санта-Клаус. Ему ответил Трамп: «Ты еще веришь в Санту?»

«Ты еще веришь в Санта-Клауса? Вообще-то в семь лет уже не все верят», — такие слова произнес президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, свидетелями которого стали журналисты.



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Дональд Трамп и его жена Мелания принимали участие в акции «NORAD отслеживает Санту», когда по различным медиаканалам, в соцсетях и на специальном сайте сообщается о вымышленном маршруте, по которому рождественский дед летит с Северного полюса.

В программе участвуют многочисленные волонтеры, принимающие звонки от детей, часть звонков поступала и в Белый дом, где с детьми разговаривали президент и его супруга.

Традиция зародилась в Соединенных Штатах в 1955 году в результате ошибки, когда в рекламе торгового центра был дан неверный телефон, по которому дети могли звонить американскому Деду Морозу. На самом деле телефон принадлежал центру Континентального командования воздушно-космической обороны (теперь эта организация носит название NORAD).

Военные включились в игру, подробно рассказывая детям о текущем положении Санта-Клауса, и с тех пор проводят ее каждый год в декабре, привлекая к участию простых добровольцев и помощников из числа знаменитостей.