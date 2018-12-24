ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Учащиеся объединения «Вокал и постановка голоса» Центра творчества Глуска приняли участие в XIV Международном вокальном дистанционном интернет-конкурсе DIGI-ART-2018

25.12.2018 — Новости Культуры | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Учащиеся объединения «Вокал и постановка голоса» Центра творчества Глуска приняли участие в XIV Международном вокальном дистанционном интернет-конкурсе DIGI-ART-2018

Учащиеся объединения «Вокал и постановка голоса» Центра творчества Глуска приняли участие в XIV Международном вокальном дистанционном интернет-конкурсе DIGI-ART-2018 в рамках проекта «Караван культуры». Организатором этого конкурса выступает фонд «Бенефис», расположенный в городе Волин (Западное Поморье, Польша).

DIGI-ART-2018 — особенный, уникальный конкурс, на котором солисты и коллективы представляют культуру своей страны на международном уровне. Конкурс — это то место, где, как говорится, можно и себя показать, и на других посмотреть. Именно здесь ребята могут оценить свои возможности, достижения и увидеть, к чему еще можно стремиться. Конкурс воспитывает дух здорового соперничества, повышает уровень сценического мастерства участников, дает им новый опыт, а педагогам новые идеи.

Творчество участников DIGI-ART-2018 оценивало высокопрофессиональное международное жюри. Глусские ребята вместе со своим педагогом Наталией Юревич готовились не один месяц: репетировали, а потом записывали клипы с выступлениями. Кстати, к конкурсным работам участников предъявлялись высокие требования, например, видеозапись не должна была содержать монтаж, съемка должна быть выполнена в высоком качестве. На YouTube на канале объединения «Вокал и постановка голоса» и сейчас все желающие могут посмотреть работы юных глусчан.

Полностью материал читайте в газете «Радзіма» № 97 от 21 декабря 2018 года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учащиеся объединения «Вокал и постановка голоса» Центра творчества Глуска приняли участие в XIV Международном вокальном дистанционном интернет-конкурсе DIGI-ART-2018...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Мальчик звонил спросить, где Санта-Клаус. Ему ответил Трамп: «Ты еще веришь в Санту?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
25.12.2018
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика