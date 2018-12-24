



Учащиеся объединения «Вокал и постановка голоса» Центра творчества Глуска приняли участие в XIV Международном вокальном дистанционном интернет-конкурсе DIGI-ART-2018 в рамках проекта «Караван культуры». Организатором этого конкурса выступает фонд «Бенефис», расположенный в городе Волин (Западное Поморье, Польша).

DIGI-ART-2018 — особенный, уникальный конкурс, на котором солисты и коллективы представляют культуру своей страны на международном уровне. Конкурс — это то место, где, как говорится, можно и себя показать, и на других посмотреть. Именно здесь ребята могут оценить свои возможности, достижения и увидеть, к чему еще можно стремиться. Конкурс воспитывает дух здорового соперничества, повышает уровень сценического мастерства участников, дает им новый опыт, а педагогам новые идеи.

Творчество участников DIGI-ART-2018 оценивало высокопрофессиональное международное жюри. Глусские ребята вместе со своим педагогом Наталией Юревич готовились не один месяц: репетировали, а потом записывали клипы с выступлениями. Кстати, к конкурсным работам участников предъявлялись высокие требования, например, видеозапись не должна была содержать монтаж, съемка должна быть выполнена в высоком качестве. На YouTube на канале объединения «Вокал и постановка голоса» и сейчас все желающие могут посмотреть работы юных глусчан.

Полностью материал читайте в газете «Радзіма» № 97 от 21 декабря 2018 года.