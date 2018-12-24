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В Могилеве прошло новогоднее шествие - с живыми поросятами и Дедом Морозом на квадроцикле

25.12.2018 16:51 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Могилеве 25 декабря прошло традиционное новогоднее шествие — с Дедами Морозами, Снегурочками и другими сказочными персонажами. В колонне были и живые символы 2019 года по восточному календарю — четыре поросенка.

Главный Дед Мороз и Снегурочка открывали шествие на квадроциклах. А четырех живых поросят нарядили в яркие накидки и колпаки. Животные большую часть времени умиротворенно посапывали на руках Дедов Морозов, но иногда повизгивали и брыкались, устраиваясь удобнее, чем вызывали восторг и умиление зрителей.








В театрализованном шествии приняли участие около 500 Дедов Морозов и Снегурочек.

Сейчас главные рождественские мероприятия проходят на площади Звезд. В 17.00 там начнется онлайн-аттракцион — можно будет сделать видеозвонок Деду Морозу в Ледяную резиденцию в Подниколье. С 19.00 до 21.00 пройдет дискотека на площади Звезд.









 
Теги: Могилев
 
 
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А четырех живых поросят нарядили в яркие накидки и колпаки. Животные большую часть времени умиротворенно посапывали на руках Дедов Морозов, но иногда повизгивали...
 
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