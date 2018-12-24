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Умер заслуженный артист Беларуси, руководитель ансамбля народной музыки «Свята»

25.12.2018 17:05 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Беларуси на 71 году жизни скончался художественный руководитель государственного ансамбля народной музыки «Свята» Анатолий Кашталапов.


Фото с сайта Белорусской государственной филармонии

Заслуженный артист Беларуси Анатолий Кашталапов родился в Могилеве. Был артистом балета Государственного народного хора Беларуси, затем фольклорно-хореографического ансамбля «Хорошки». С 1988 года работал в Белорусском государственном ансамбле народной музыки «Свята».

Как сообщает телеканал «Беларусь 1», прообраз молодого Анатолия Кашталапова изображен в мозаичных панно на фасаде домов напротив Национальной библиотеки.

 
Теги: Могилев
 
 
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Заслуженный артист Беларуси Анатолий Кашталапов родился в Могилеве.
 
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