Умер заслуженный артист Беларуси, руководитель ансамбля народной музыки «Свята»

В Беларуси на 71 году жизни скончался художественный руководитель государственного ансамбля народной музыки «Свята» Анатолий Кашталапов.



Фото с сайта Белорусской государственной филармонии

Заслуженный артист Беларуси Анатолий Кашталапов родился в Могилеве. Был артистом балета Государственного народного хора Беларуси, затем фольклорно-хореографического ансамбля «Хорошки». С 1988 года работал в Белорусском государственном ансамбле народной музыки «Свята».

Как сообщает телеканал «Беларусь 1» , прообраз молодого Анатолия Кашталапова изображен в мозаичных панно на фасаде домов напротив Национальной библиотеки.