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Умер заслуженный артист Беларуси, руководитель ансамбля народной музыки «Свята»
25.12.2018 17:05 — Новости Культуры | Tut.by
В Беларуси на 71 году жизни скончался художественный руководитель государственного ансамбля народной музыки «Свята» Анатолий Кашталапов.
Заслуженный артист Беларуси Анатолий Кашталапов родился в Могилеве. Был артистом балета Государственного народного хора Беларуси, затем фольклорно-хореографического ансамбля «Хорошки». С 1988 года работал в Белорусском государственном ансамбле народной музыки «Свята».
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Заслуженный артист Беларуси Анатолий Кашталапов родился в Могилеве.
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