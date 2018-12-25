ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Злой рок актрисы Добржанской. Почему «Мама Жени Лукашина» из «Иронии судьбы» умерла в нищете

26.12.2018 10:05 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Любовь Добржанскую знают все. Она, пожалуй, самая знаменитая киномама: и мамой Юрия Деточкина в «Берегись автомобиля» была, и мамой Жени Лукашина в «Иронии судьбы». Но сама актриса своих детей не имела, успев стать трижды вдовой.

Любовь Должанская. Фото: wikipedia.org

Любовь Добржанская родилась 24 декабря 1905 года. В Киеве она успешно играла в театре Русской государственной драмы. Там и встретила своего первого мужа: молодого красавца-артиста Ивана Червинского. К сожалению, семейная жизнь не была долгой. За «разговоры за преферансом», как потом говорили друзья актера, на него был написан донос. Возможно, сыграло свою роль и то, что Червинский происходил из семьи священника. Червинского арестовали. Часами Добржанская простаивала в очереди, нося мужу передачи. К сожалению, издевательств в тюрьме её муж не выдержал и повесился в камере.

Молодую актрису (и очень молодую вдову) тогда поддержал известный режиссёр Владимир Нелли, поставивший лучшие спектакли в Театре драмы: «Страх» Афиногенова, «Коварство и любовь» Шиллера, «Таланты и поклонники» Островского, «Хождение по мукам» А. Толстого. Союз творческий перерос в роман, Добржанская и Нелли начали жить вместе. Но отношения эти её выматывали. Владимир Александрович метался между двумя женщинами, — новой любовью и законной супругой — говоря Любови, что не может бросить больную жену.

Как всегда, Любовь Ивановну спасала работа. Однажды на спектакль с участием яркой артистки попал директор московского Центрального театра Красной армии. Приглашение перейти в труппу театра последовало незамедлительно. И согласие актрисы — тоже. Добржанская мгновенно собрала чемоданы и уехала жить в столицу, где ей дали крошечный закуток в общежитии театра. Спустя какое-то время Любовь перевезла в Москву мать, которую она опекала всю жизнь. Мужа дворянки Ольги Васильевны Добржанской (отца актрисы) сослали на 5 лет на Соловки. Освободившись, он работал пастухом, умер в 1941 году от инфаркта миокарда в Казахстане.


Любовь Должанская в фильме «Берегись автомобиля!». Фото: скриншот видео

Третьего мужа Добржанская встретила, как и первого, на службе, то есть в родном театре. Любовь Ивановна сочеталась браком с заслуженным артистом РСФСР, талантливым актёром Театра Красной армии Осипом Шахетом. К сожалению, этой семье тоже не суждено было просуществовать долго. Как-то утром в 1949 году Осип Александрович вышел на балкон, схватился за сердце, вскрикнул и осел. Сердечный приступ. Мгновенная смерть. Добржанская вновь осталась одна, да ещё и с больной мамой, которой требовался постоянный уход.

В театре Любовь Ивановна сыграла множество центральных ролей. Критики писали, что она владела секретом показа своего героя одновременно в разных аспектах его бытия, его раздумий. Что мысль ее точна, интонации безупречны, её монологи — это «тревожная исповедь, мысли вслух, поток лирики, трезвое рассуждение, монолог-песня…». А вот в кино Добржанской предлагали сыграть в основном героинь второго плана. Поэтому от многих фильмов она отказывалась.

Не могла лишь отказать Эльдару Рязанову: у гениального режиссера она в 1966 году исполнила маму Юрия Деточкина в картине «Берегись автомобиля» и в 1975 году — маму Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Интересно, что Эльдар Александрович крайне щепетильно относился к подбору актёров. Проводил десятки проб на каждую роль. И только Добржанскую он видел в своем кино без сомнений. По словам Рязанова, Любовь Ивановна обладала той редчайшей актерской натурой, глядя на которую в кино, забываешь, что это не жизнь, а всего лишь выдуманная история.

После выхода фильмов Рязанова на актрису обрушивались предложения режиссёров сыграть подобные роли мам и бабушек. Чаще всего она отказывалась: не считала нужным отрывать от игры в театре драгоценное время.


Любовь Должанская в фильме «Ирония судьбы или С легким паром!» Фото: скриншот видео

Четвертым мужем Любови Ивановны стал талантливый гитарист из потомственной цыганской семьи, педагог Виктор Яковлевич Кручинин. Во время войны он играл во фронтовом театре и попал в плен, его пытали. Актриса преданно ухаживала за супругом и практически ослепшей к тому времени матерью. На судьбу Любовь Ивановна не роптала, наоборот, говорила коллегам, что им с Виктором Яковлевичем так комфортно вместе, что хочется долго жить вдвоем и умереть в один день. Они действительно дополняли друг друга. Добржанская прекрасно пела, давала концерты, особенный успех у публики имели ее романсы. Выйдя замуж за прекрасного музыканта, артистка обрела ещё и аккомпаниатора. Периодически они вместе гастролировали. Но Кручинин скоропостижно умер. Почти сразу ушла и мать…

«Наверное, надо мной висит проклятье, — сказала актриса артистам родного театра. — Лучше мне быть одной».

Последнюю роль в кино Добржанская исполнила в картине «В четверг и больше никогда». Больше она не играла: не могла запомнить слов. Из-за болезни мозга не узнавала знакомых. Последние годы актриса жила в полной нищете, полностью потеряв память. Когда её наконец забрали в больницу, к Добржанской там никто не приходил.

3 ноября 1980 года Любовь Ивановна Добржанская скончалась. Её похоронили рядом с мужем Виктором Кручининым на Ваганьковском кладбище.

 
 
Ссылка на источник 201
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любовь Добржанскую знают все. Она, пожалуй, самая знаменитая киномама: и мамой Юрия Деточкина в «Берегись автомобиля» была, и мамой Жени Лукашина в «Иронии судьбы»....
 
Новости дня
Новости культуры
 
Умер заслуженный артист Беларуси, руководитель ансамбля народной музыки «Свята»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика