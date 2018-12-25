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Выбери себе друга. 18 белорусских котов ищут себе хозяев

26.12.2018 17:14 — Новости Культуры | Tut.by  
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Волонтеры ищут дом для котов и кошек, у которых пока нет хозяев. Если вы твердо уверены в своем решении взять питомца — езжайте знакомиться!

Мистер Мо — вдобавок к сногсшибательной внешности мы имеем нежного и скромного кота, который просто обожает, когда обращаются лично к нему. Любит, когда ему уделяют внимание: расцветает, бодается, заглядывает в глаза! Деликатный и ненавязчивый. Спасен из «усыпалки». Примерный возраст — 2 года. Кастрирован и приучен к лотку. Приезжайте знакомиться в приют «Суперкот»!

Звоните: 8 (029) 788−42−50 — Анна


Вупи очень хорошая кошка. Поиграть всегда не против. Покушать — тоже, прямо головой руку бодает, чтобы погладили, а заодно и вкусняшку дали. Стерилизована и очень воспитана.

Звоните: 8 (044) 704−17−33 — Галина


Темыч — кот крупный, задумчивый, в незнакомой обстановке немного осторожный. Любит найти удобное местечко и наблюдать за всеми. К туалету приучен, примерный возраст 2 года. Спасен из «усыпалки». Очень ждет вас в приюте «Суперкот».

Звоните: 8 (029) 788−42−50 — Анна


Халиф. Настоящий кот-философ, спокойный и уравновешенный. Рожден, чтобы сделать кого-то счастливым! Около 1,5 лет возрастом. Кастрирован.

Звоните: 8 (029) 676−85−00 — Ирина


Игнат — спокойный, добрый кот, неконфликтный, ничего не портит. Любит поспать, посидеть на кошачьем комплексе. Был спасен из «усыпалки», находится в приюте «Суперкот». Возраст 2 года. К туалету приучен. Приходите знакомиться.

Звоните: 8 (029) 788−42−50 — Анна


Лина, обаяшка — черный носик. Нежная, но в то же время озорная кокетка. Около 4 лет, стерилизована.

Звоните: 8 (029) 676−85−00 Ирина


Арджуна — огромный размеров сиамский котяра. Любит, когда ему чешут пузо, бодаться головами, на ручках сидеть и другие виды выражения глубокой любви к человеку. К котам немного ревнив. Кастрирован. К лотку приучен. Возраст 4 года. Спасен из «усыпалки» и ждет вас в приюте «Суперкот»!

Звоните: 8 (029) 788−42−50 — Анна


Шайни — любопытная и игривая, не оставит вас равнодушными. Отлично ладит с другими котиками. Около 1 года, стерилизована.

Звоните: 8 (029) 676−85−00 Ирина


Джерри — рыжая лисичка с очень ласковым и нежным характером. Очень любит, когда ее гладят, прямо замирает вся! Предпочитает натуральную еду сухому корму. В лоточек ходит исправно и очень тщательно за собой загребает. Стерилизована. Возраст 4 года. Была спасена из «усыпалки» со своим братиком Томасом — он уже нашел новый дом, а Джерри все еще ждет. Возможно, именно вас? Приходите знакомиться в приют.

Звоните: 8 (029) 788−42−50 — Анна


Мимишка — любовь с первого общения. Малышка урчит и тает от ласки на ваших коленках. Дефект глаза не требует ухода. Стерилизована, лоток и когтеточка — на «отлично».

Звоните: 8 (029) 634−53−07 — Елена


Принцесса — добрая кошка. Любопытная и игривая. Отлично пользуется лотком и когтеточкой. Любит вздремнуть на кошачьем комплексе. Спасена из «усыпалки», забрана еще котенком в приют «Суперкот», где и выросла. Возраст 4 года. Стерилизована. Очень ждет своего человека!

Звоните: 8 (029) 788−42−50 — Анна


Дакар — кот для оптимистов, готовых терпеть его мелкие и крупные шалости. Любить его именно таким: очаровательным, непоседливым, любопытным и активным, при этом очень ласковым и неженкой. Около 1,5 года, кастрирован.

Звоните: 8 (029) 676−85−00 — Ирина


Ласка — кошка красивого окраса «серебристая шиншилла». Была спасена с улицы. Характер ласковый и плюшевый, как она сама. Любит прогулки на свежем воздухе. Возраст 3−4 года. Проглистогонена. Готовимся к стерилизации. Ищем прекрасный новый дом!

Звоните: 8 (029) 108−08−97 — Ирина


Бруклин — шикарный котик а-ля сибиряк. Ласковый, с идеальным характером. Хорошо ладит с детьми. Бруклин кастрирован и хорошо воспитан.

Звоните: 8 (029) 676−85−00 — Ирина


Суня — ласковая и игривая кошка. Ей всегда интересно, чем занимается хозяин. Любит посмотреть в окошко, играет с другими котами. Взяла шефство над избитым котом — вылизывала, спала рядом и грела. Сейчас они лучшие друзья. У Суни есть склонность к вегетарианству: листья салата, виноград, укроп, дыня, огурцы — все готова попробовать. Но в целом, конечно, она ест кошачью еду: сухой корм, пресервы, консервы. Любит воду, пьет из-под крана, может подолгу находиться в ванной. Привита, стерилизована. Приучена к туалету, наполнитель может быть любой. Возраст 1 год. Приезжайте знакомиться.

Звоните: 8 (029) 834−58−38 — Мария


Симон грациозный рыжий лис с лукавым огоньком в глазах. Он пленит ваше сердце мгновенно и бесповоротно, станет вашим персональным домашним солнышком. И помните: путь к сердцу Симона лежит через вкусняшки! Ему около 2 лет. Кастрирован.

Звоните: 8 (029) 676−85−00 — Иринa


Соня была брошена людьми на даче. Спасена и перевезена в тепло. Кошечка молодая, ей не более 1,5 лет. Характер ласковый, покладистый. Ладит с другими животными. Профессионально ловит игрушечных мышек. Стерилизована и приучена к лотку. Очень ждет своих новых хозяев!

Звоните: 8 (029) 358−37−24


Чино замечательный малый: веселый, активный, позитивный, добряк и неженка. Одним словом, просто сказочный котик для души. Около 1 года. Кастрирован.

Звоните: 8 (029) 676−85−00 — Ирина


 
 
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Если вы твердо уверены в своем решении взять питомца - езжайте знакомиться!
 
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