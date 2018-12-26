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«Начал волонтерить после взрыва в минском метро». Белорус победил на украинском кулинарном шоу

27.12.2018 09:48 — Новости Культуры | Tut.by  
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Белорус Иван Миланович стал победителем восьмого сезона кулинарного шоу «Мастер Шеф», который транслировался на украинском канале СТБ, пишет strana.ua.

Проект длился четыре месяца. За право называться Мастер шефом боролись 20 участников. Но 25-летний белорус оказался сильнее всех.

В суперфинале он разработал авторское меню из трех блюд (основного, закуски и десерта) на основе марокканской кухни, получил денежный приз в размере 500 тысяч гривен (16,1 тысяча евро) и право обучаться в одной из лучших кулинарных школ мира Le Cordon Bleu в Париже.

Видео: МастерШеф

По профессии Иван — онлайн-маркетолог. После взрыва в минском метро он стал заниматься волонтерством. Последние четыре года он активно путешествует. Жил в Таиланде, Вьетнаме, Малайзии, на острове Бали, где руководил действиями Красного Креста по эвакуации людей на вулкане.

 
 
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Белорус Иван Миланович стал победителем восьмого сезона кулинарного шоу «Мастер Шеф», который транслировался на украинском канале СТБ
 
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