Врач, артистка Оперного и товарищ единорог. Кто боролся за место смотрителя сериала и 1000 рублей

В начале декабря видеосервис VOKA Минске ищут человека, который будет смотреть на работе российские сериалы">решил: «Нам нужен человек, который будет смотреть и оценивать российские сериалы». Назначил сакральную для Беларуси зарплату «попиццот» и стал ждать. Но ждать не пришлось: всего за три дня на вакансию откликнулось более 2500 человек. Чтобы выбрать из них самого достойного, для кандидатов устроили не просто собеседование — настоящий кастинг.





Бороться за 1000 рублей в месяц и работу, которую многие каждый вечер делают дома бесплатно, пришли:

— выпускники и преподаватель БГУ,

— врач,

— артистка Национального театра оперы и балета,

— актеры, которые снимаются в российских сериалах,

— бывший редактор «Беларусьфильма», о жизни которого можно снять российский сериал,

— агент по туризму,

— бывший начальник ЖЭО и еще около 100 человек.

По просьбе жюри они напевали саундтреки, изображали любимых героев, удивляли количеством просмотренных сериалов и даже признавались в том, о чем стыдно говорить вслух: «Я просто обожаю „Мою прекрасную няню“».

Как прошел кастинг, о котором сняли целое шоу, — в репортаже TUT.BY.

«Девять лет снимаюсь в российских сериалах. Сняться в хорошем повезло всего один раз».

Итак. Из двух с половиной тысяч резюме менеджеры видеосервиса отобрали чуть более 200 кандидатов. Из них около сотни отпали сами, когда узнали, что ради тысячи рублей и звания лучшего сериаловеда нужно пройти кастинг и сняться в шоу.

Те, кого это не смутило, в один из предновогодних дней оказались на съемочной площадке.

Кастинг проходил в два этапа. После первого «в живых» осталось 17 финалистов, один из которых получил должность смотрителя, кресло-мешок и подборку российских сериалов (без назойливой рекламы, «благодаря которой вы смотрите этот фильм»).

Выбирали лучшего знатока сериалов сценарист и режиссер Андрей Курейчик, заместитель генерального директора по цифровым платформам и контенту velcom Антон Бладик, HR-менеджер Амина Идигова.



Жюри кастинга: Амина Идигова, Антон Бладик, Андрей Курейчик

Само шоу развернулось на трех «фронтах»: за кулисами, где за процессом наблюдала редактура шоу, перед жюри и камерами, а также в зале ожидания, где своей очереди ждали пронумерованные участники.

— Тишина, пожалуйста, — командует полустрогий голос. Шоу начинается. А мы за ним наблюдаем.

***

— Ольга Анатольевна. Нашла чем впечатлить. Очень боевая дама. Умеет долго и упорно разбирать сложные, запутанные сюжеты, особенно детективные. Меланхолик, готовый обмозговывать, спорить, мусолить одну мысль, — дает рецензию на одну из участниц приглашенный психолог.





Но такие рецензии не годятся, решает редактор: нужно в прямом эфире комментировать, что происходит на экране. Съемочная команда останавливает процесс и на ходу пытается придумать, как все сделать по-другому.

Пары идут одна за другой. Надежда, например, уверяет, что специально ради кастинга прилетела из Владивостока. Но зря — в финал ее не пустили. Ольга — выпускница БГУ — не может вспомнить ни одного примера российских сериала. Тем не менее пытается найти выход: «Сейчас 21 век, есть гугл, все просто».

Следующая пара — автор-композитор Анатолий Борискевич и ассистент режиссера в Национальном театре оперы и балета Мария Исаева.





Анатолий снимается в кино недавно — с 2017 года. Пока ему подворачиваются только эпизодические роли. Мария уже девять лет играет в российских сериалах, но сняться в хорошем ей повезло всего один раз.

— Это был «Высоцкий. Спасибо, что живой».

Жюри засыпает участников вопросами и заданиями. Анатолий с блеском его кожаного пиджака изображает Космоса из сериала «Бригада». Но в финал берут не его, а Марию.

Мария взахлеб рассказывает нам о своей работе в Большом: про «Саломею», за которую ее чуть не предали анафеме, и о спектакле «Дон Паскуале», недавно вышедшем на сцену. Тем не менее она готова променять театр на российские сериалы. На это есть две причины.



Мария Исаева. Снимается в российских сериалах и подрабатывает в Оперном на детских сказках артисткой.

Причина номер один:

— У меня в жизни все просто. Театр — прекрасная база, чтобы быть хорошим актером. А я хочу им быть. Именно для этого поехала учиться к Сергею Безрукову в Москву, попала на пятилетнюю программу от Союза театральных деятелей России, став единственной иностранкой в команде. Набравшись опыта, я ощутила большое желание реализовать себя в кино. Снимаюсь уже девять лет, на десятый год хотелось бы выйти на новый уровень.

Причина номер два:

— Хотелось бы бóльшую зарплату. Я не жалуюсь, но заработок оставляет желать лучшего. Актер драматического театра получает в районе 300 рублей, оперного — чуть-чуть больше. А иногда ведь хочется и платье себе, и туфли приличные. Мне кажется, я не должна сидеть и страдать от того, что могу позволить что-то одно: или поесть в этом месяце, или новую косметику приобрести. Поэтому нужно крутиться.

«Ваша жизнь уже как сериал»

— Меня зовут Екатерина, мне 28 лет, сюда я пришла себя показать и VOKA ТВ посмотреть, — говорит следующая участница.

В данный момент она трудится специалистом в отделе продаж, но ради работы по просмотру российских сериалов готова сразу же уволиться. Это место она рассматривает как космодром, с которого должно стартовать ее счастливое будущее.

— Когда подала резюме на эту вакансию, решила, что наконец нужно заниматься тем, что действительно нравится. Для меня это хороший шанс и отличный старт.





Напарник Екатерины — Антон. Парень сразу же перетягивает внимание жюри на себя, хотя ничего особенного для этого не делает.

— Я путешественник и автостопщик, — рассказывает молодой человек. — Был редактором на киностудии «Беларусьфильм».

— Почему ушли с редактуры? Не нравилось? — тут же оживляется Андрей Курейчик, у которого с «Беларусьфильмом» не слишком нежные отношения.

— Работа должна приносить удовольствие, — дипломатично отвечает Антон.

Также жюри интересуется, откуда у Антона — обладателя неэкзотической внешности — такая нетипичная для Беларуси фамилия — Гончалес.

— Однажды моя мама познакомилась…

— С сериалом «Рабыня Изаура», — шутит жюри.

— Почти, — осекает Антон, — с офицером кубинской армии. Три года назад мы нашли друг друга через передачу «Жди меня».

— То есть ваша жизнь уже как сериал, — замечает жюри и тут же переходит к заданиям: просит показать одного из героев сериала пантомимой.





С пантомимой оба кандидата справляются успешно. Екатерине прилетает еще один вопрос, который подсказывает редактура шоу: может ли она, бывший работник системы ЖКХ, по жировке вычислить маньяка? Девушка отвечает: легко!

— И даже определить, где он живет, чем занимается в свободное время.

(Вот теперь и живи с этим знанием.)

В итоге жюри приходит к выводу: в финал берут Антона. Редактура с выбором жюри не согласна. Но, как говорится, из снятого кадра слов не выкинешь.

«Скажу честно: я просто обожаю „Мою прекрасную няню“, особенно Ксюшу»

Алина — аспирантка БГУ, преподает английский. На кастинг девушка пришла в сопровождении мужа. Вместе они скромно сидят у окна «зала ожидания», хотя, вероятно, броское красное платье Алина надела не ради скромности.

— Сегодня я здесь, потому что это уникальная возможность совместить по-настоящему приятное с полезным.

— А что в этой работе приятное, а что — полезное?

— Мне нравится смотреть сериалы, анализировать. Вообще, я подхожу с аналитической точки зрения к любому делу, будь то прочтение книги, новостной статьи или просмотра сериала. Я понимаю, что мой аналитизм, объективность и эмпатия могут пригодиться в этой работе и сослужить пользу. Почему бы не попробовать?





Просмотр российских сериалов — это не только уникальный опыт, но еще и развитие, считает Алина.

— Мне как филологу и лингвисту полезно анализировать, какие речевые выражения и обороты используют сценаристы, чтобы воздействовать на аудиторию. Я люблю, просматривая сериал, раскладывать его на составляющие: свет, звук, монтаж, сценарий, режиссерская работа, актерская игра. Интересны сериалы и с психолингвистической точки зрения. Некоторые из них, кстати, начинают признаваться отдельным видом искусства.

— Есть ли у вас примеры российских сериалов, которые можно назвать искусством?

— Однозначно «Ликвидация». Возможно, даже «Кровавая барыня», — сыплет названиями Алина. — Безусловно, мы не можем игнорировать тот факт, что литературу сейчас читают меньше, а сериалы набирают все большую популярность. Это связано с развитием, во-первых, интернета, во-вторых, самих сериалов. Да, они штампуются, но среди этого разнообразия каждый может найти себе что-то подходящее.





— Если вы получите эту должность, сможете написать докторскую?

— Можно над этим подумать, — рассуждает аспирантка.

А вот сейчас шуточки в сторону. Алина говорит, что сериалы сыграли важную роль в те моменты ее жизни, когда ей было очень плохо.

— Они помогли пережить сложный период, когда одновременно я потеряла и отца, и дедушку. Однажды я поймала себя на мысли: сериалы на какое-то время помогают забыться, пожить жизнью героев. При этом до абсолютного фанатизма доводить не нужно, — напоследок предостерегает молодой ученый.

Оставляем Алину с ее мыслями наедине и движемся дальше. Тем временем конвейер кастинга забирает людей из шестого десятка.





— Добро пожаловать. Представьтесь, пожалуйста, — все еще неусталым голосом просит Андрей Курейчик.

— Меня зовут Дмитрий.

— Станислава.

Дмитрий заметно зажимается перед камерами. На его фоне и так уверенная в себе Станислава выглядит еще более раскрепощенной.

— Расскажите о себе что-нибудь.

— Что именно? — теряется Дмитрий. Тем не менее докладывает: — Последние несколько лет я работаю из дома. Многие задачи выполняются в формате «сидеть и нажимать». В это время я включаю сериал на фоне. За последние три года мой список полностью просмотренных сериалов разросся до 140 с лишним. Тех, которые смотрятся в настоящее время с перерывом в сезонах, — 90. Сериалов, которые я перестал смотреть, более ста.





Когда спрашивают у Станиславы, какие сериалы нравятся ей, девушка включает бодрость на полную мощность и отвечает:

— Я обожаю комедии. Вообще, — говорит Станислава. — «Кухня» — замечательный сериал. Но, скажу честно, я просто обожаю «Мою прекрасную няню», особенно Ксюшу.

— А можете ее изобразить?

— Ксюшу? — переспрашивает девушка. Предупреждает, что у нее нет актерского таланта, но тут же выдает: — Мама дарагая, а-чу-ме-е-еть!

За кадром смеются и выносят вердикт: «Парень никакой, а вот девушка — огонь. Нужно брать. Шепни им! А парня на интервью. Погоняйте его по резюме. Он писал, что однажды его застали на рабочем месте за просмотром сериала».

Станислава выходит со съемочной площадки чрезвычайно довольная то ли собой, то ли результатом. В гримерке она пересекается с аспиранткой Алиной, которая наконец дождалась своей очереди.

— Главное, не зажимайся, и все будет атас! — дает она персонализированное напутствие.

«Не знал, что тут будут такие шуточные интервью. Не настроился на юмористический лад»

Анатолий тихо сидит на серо-желтом диване. На кастинг он пришел заранее. Послушал, осмотрелся и понял, что шансов быть выбранным у него немного. Но поскольку с работой сейчас сложно, откликается на любые вакансии. Тем более что в российских сериалах он разбирается почти как академик.





По образованию Анатолий экономист-менеджер. За свою жизнь работал инспектором таможни, логистом, начальником отдела сбыта, инженером по снабжению, начальником ЖЭО.

— ЖЭО был при заводских общежитиях. Завод передал их городу — так я оказался без работы, — объясняет Анатолий.

— Поиски новой идут туго?

— Тяжело. Квалификации мне хватает, но из-за возраста не берут. Все почему-то хотят именно молодых. Хотя в плане компетентности, мне кажется, я никому не проигрываю.

Ссылку на вакансию о том, что в Минске ищут смотрителя российских сериалов, Анатолию прислал сын.

— Сначала подумал, что это шутка или розыгрыш, но все-таки решил откликнуться. Кастинг, конечно, стал неожиданностью. Не знал, что тут будут такие шуточные интервью. Думал, что зададут более-менее серьезные вопросы. Может быть, даже не настроился на юмористический лад. Хотя любопытно, что это такое.





В год Анатолий смотрит около 50 сериалов, не только российских. Эту планку он держит уже десять лет. Все благодаря безлимитному интернету — ждать очередной серии по телевизору у Анатолия не хватает терпения.

— По ТНТ недавно обалденные сериалы вышли, — анонсирует Анатолий. — «Домашний арест», например. Или «Год культуры». Очень интересно!

— Как вам кажется, почему белорусы не снимают свои сериалы?

— Вопрос в финансах, наверное. Но белорусские актеры активно снимаются в российских сериалах.

— О чем вам хотелось бы посмотреть белорусский сериал?

Анатолий берет тайм-аут и выдает:

— Возможно, про ВКЛ, о том, что мы вышли оттуда. Нигде это не освещается. В России же идет «Годунов». У нас нет ничего о том периоде. Мне кажется, ничто так не популяризирует тему, как хорошо снятый сериал.

«Те же самые „Интерны“ — это профессиональное оскорбление врачей, которые работают, как подвижники»

Андрей по образованию врач, преподает хирургию и травматологию. На кастинг, говорит, пришел ради фана. При этом, когда его не взяли во второй тур, заметно расстроился (хотя и убеждал в обратном). Но это будет полчаса спустя, а пока…

— Если вам вдруг скажут: «Берем вас, будете смотреть сериал за 1000 рублей в месяц». Пойдете?

— За тысячу? Я и за две буду. Почему нет. Тем более что сейчас ничем не занят, у студентов каникулы.

— Тысяча рублей для просмотра российских сериалов — нормально или маловато?

— Если бы вы знали зарплаты в медицине, вы бы не интересовались этим вопросом.





— Насколько вы продвинутый зритель российских сериалов?

— Знаете, мне всегда казалось, что у меня есть чувство вкуса. Поэтому даже не знаю, что ответить. Те же самые «Интерны» — это просто профессиональное оскорбление. Дикий китч, стеб. Охлобыстина хочется несколько раз подряд сжечь на электрическом стуле, потому что так нелепо изобразить профессию врача, который сегодня практически как подвижник работает и спасает людям жизни… Он как посмешище.

— Ну вы просто раскатали.

— Какой актер, такие оценки. Может, это была его находка — переигрывать. Но пусть бы он так депутатов изображал или президентов, например.

Спустя полчаса Андрей остыл насчет Охлобыстина и немного вскипятился по поводу самого кастинга.

— Меня смутил формат. Я думал, что для этой должности в тебе должен интересовать глаз, опыт просмотра сериалов, умение анализировать, но никак не внешность, умение кого-либо изобразить или спеть песню.

«В этом году снялся четыре раза. В основном играю бандитов и маньяков»

Арсения Седого (осторожно, это псевдоним) не смущает никто и ничего. На кастинг, например, он пришел в плюшевом костюме единорога.





— Мне нужна эта работа, все очень просто. Сейчас я работаю ведущим, актером. Вот и ночью работал, немного поспал и пришел сюда.

— А это ваша пижама?

— Да, как бы пижама. Но я в ней не сплю — иногда выступаю на каких-то вечеринках. Единорог, прикольно вроде, все дела.

— Вы поклонник российских сериалов?

— Да-а-а. Особенно в 2018-м, потому что они наконец стали интересными и очень толковыми. И в них появилось много денег.

— 1000 рублей для такой работы — это нормально?

— Маловато.

— А сколько нормально?

— Если бы они подкинули еще рублей 500 или тысячу, было бы хорошо.





Сейчас Арсений частенько снимается в российских сериалах, но пока не в главных ролях.

— В этом году я снялся четыре раза. Это были прикольные российские сериалы. Что-то пойдет по НТВ, что-то по «России». В основном играю бандитов и маньяков. Наверное, из-за внешности.

— В костюме единорога — и маньяков с бандитами?!

— Единорог! — перебивает наш разговор Станислава, которая уже прошла в финал.

— Да!

— Вы уже в форме?

— Я уже в бренде!

Кто стал победителем? Кому повезло начать новый год с каждодневного просмотра российских сериалов? И как это вообще получилось? Об этом можно узнать в самом шоу, которое стартует 27 декабря на сайте VOKA.