«Предусмотрительный, с зонтом». В витебском дворе слепили необычного снеговика

Во дворе на улице Чкалова, 11, в Витебске слепили забавного и не совсем обычного снеговика: он держит зонтик. Снимок разместили в популярном городском паблике.



Фото: vk.com/typical_vitebsk

Пользователи делятся мнениями о снеговике: «Красавчик. И предусмотрительный, с зонтом», «Прикольный», «Класс». Но некоторые опасаются за его «судьбу»: «Интересно, сколько простоит?».