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«Предусмотрительный, с зонтом». В витебском дворе слепили необычного снеговика

27.12.2018 19:40 — Новости Культуры | Tut.by  
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Во дворе на улице Чкалова, 11, в Витебске слепили забавного и не совсем обычного снеговика: он держит зонтик. Снимок разместили в популярном городском паблике.


Фото: vk.com/typical_vitebsk

Пользователи делятся мнениями о снеговике: «Красавчик. И предусмотрительный, с зонтом», «Прикольный», «Класс». Но некоторые опасаются за его «судьбу»: «Интересно, сколько простоит?».

 
Теги: Витебск
 
 
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Пользователи делятся мнениями о снеговике: «Красавчик. И предусмотрительный, с зонтом», «Прикольный», «Класс».
 
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