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В США умер 112-летний ветеран Второй мировой войны

28.12.2018 08:03 — Новости Культуры | Tut.by  
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112-летний ветеран Второй мировой войны Ричард Овертон скончался в США в четверг. Как сообщил телеканал CNN, он считался одним из старейших жителей Соединенных Штатов.


Ричард Овертон во время церемонии Дня ветеранов на Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне 11 ноября 2013 г. Фото: Reuters

По его данным, ранее ветеран был госпитализирован с воспалением легких.

Овертон родился 11 мая 1906 года в штате Техас. В годы войны он находился в Перл-Харборе во время налета японской авиации. В 2013 году возглавлявший тогда американскую администрацию Барак Обама пригласил Овертона в Белый дом по случаю Дня ветеранов.

 
 
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Овертон родился 11 мая 1906 года в штате Техас. В годы войны он находился в Перл-Харборе во время налета японской авиации.
 
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