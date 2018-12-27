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В США умер 112-летний ветеран Второй мировой войны
28.12.2018 08:03 — Новости Культуры | Tut.by
112-летний ветеран Второй мировой войны Ричард Овертон скончался в США в четверг. Как сообщил телеканал CNN, он считался одним из старейших жителей Соединенных Штатов.
По его данным, ранее ветеран был госпитализирован с воспалением легких.
Овертон родился 11 мая 1906 года в штате Техас. В годы войны он находился в Перл-Харборе во время налета японской авиации. В 2013 году возглавлявший тогда американскую администрацию Барак Обама пригласил Овертона в Белый дом по случаю Дня ветеранов.
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Овертон родился 11 мая 1906 года в штате Техас. В годы войны он находился в Перл-Харборе во время налета японской авиации.
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