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71-летний француз отправился в бочке через Атлантический океан

28.12.2018 08:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Пересечь Атлантику в бочке, используя лишь силу океанских течений, решил 71-летний француз Жан-Жак Савин.


Фото: facebook.com/people/Jean-Jacques-Savin

«Бочка» — укрепленная герметичная капсула, построенная из фанеры и покрытая смолой. В ней есть койка, умывальник, плита, место для хранения припасов и инвентаря.

Жан-Жак Савин отплыл с Иерро, самого маленького из островов Канарского архипелага, и рассчитывает достичь Антильских островов всего за три месяца.

По пути следования он будет разбрасывать специальные маркеры, наблюдение за которыми позволит ученым больше узнать об океанических течениях.

«Погода прекрасная, высота волн достигает 1 метра, и я двигаюсь со скоростью 2−3 км/ч», — сообщил француз агентству «Франс пресс» по телефону.

«На данный момент капсула ведет себя очень хорошо, и, если верить прогнозу, попутный ветер не изменится до воскресенья».

Жан-Жак Савин — бывший десантник, в прошлом работал лесником и пилотом. По его расчетам, он сможет преодолеть 4500 км до Карибов на своем судне благодаря одним лишь океанским течениям.

«Может быть, меня вынесет к Барбадосу, хотя мне бы очень хотелось, чтобы это был французский остров — Мартиника или Гваделупа, например», — пошутил он.

«Так было бы меньше возни с документами, и вернуть бочку во Францию будет намного проще», — добавил Жан-Жак.

В бочке длиной 3 метра и шириной 2,1 метра — шесть квадратных метров жилого пространства. В пол врезан иллюминатор, через который Савин может наблюдать за подводным миром.

Среди его припасов — упаковка фуа-гра и бутылка белого вина Сотерн на Новый год. Еще одна бутылка — красного, чтобы отпраздновать свой 72-й день рождения, который Жан-Жак Савин отмечает 14 января.

 
 
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Пересечь Атлантику в бочке, используя лишь силу океанских течений, решил 71-летний француз Жан-Жак Савин.
 
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