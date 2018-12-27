Игорь Гиркин был отмечен Благодарностью Могилевского областного методического центра

19-20 декабря 2018 года в г. Мстиславле состоялся семинар-практикум на тему «Развитие культуры регионов области: инновационный потенциал», который организовали и провели Могилевским областной методический центр.

В семинаре-практикуме принимали участие директора районных централизованных клубных систем Могилевской области, городских клубных учреждений городов Бобруйска и Могилева, а так же Стельмашок Олег Владимирович, начальник управления культуры Могилевского облисполкома, Половец Елена Николаевна, главный специалист управления кадровой политики и аналитической работы главного управления культуры и аналитической работы Министерства культуры Республики Беларусь.



На семинаре освещались задачи клубных учреждений по реализации культурной и кадровой политики, проводился анализ работы учреждений культуры Могилевской области по итогам работы за 2018 год.

В рамках рабочей части состоялось награждение начальников отделов и директоров централизованных клубных систем. Гиркин Игорь Валерьевич, директор централизованной клубной системы Костюковичского района, был отмечен Благодарностью Могилевского областного методического центра «За сохранение и популяризацию народных традиций, активное развитие любительского творчества Могилевской области».



Светлана ЗАХАРЕНКО,

заведующая отделом культурно-досуговой

деятельности централизованной клубной системы

Костюковичского района.