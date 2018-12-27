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Игорь Гиркин был отмечен Благодарностью Могилевского областного методического центра

28.12.2018 — Новости Культуры | Голас Касцюкоушчыны  
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19-20 декабря 2018 года в г. Мстиславле состоялся семинар-практикум на тему «Развитие культуры регионов области: инновационный потенциал», который организовали и провели Могилевским областной методический центр.

В семинаре-практикуме принимали участие директора районных централизованных клубных систем Могилевской области, городских клубных учреждений городов Бобруйска и Могилева, а так же Стельмашок Олег Владимирович, начальник управления культуры Могилевского облисполкома,  Половец Елена Николаевна, главный специалист управления кадровой политики и аналитической работы главного управления культуры и аналитической работы Министерства культуры Республики Беларусь.Игорь Гиркин был отмечен Благодарностью Могилевского областного методического центра

На семинаре  освещались задачи клубных учреждений по реализации культурной  и кадровой  политики, проводился анализ работы учреждений культуры  Могилевской области по итогам работы за 2018 год.

В рамках рабочей части состоялось награждение начальников отделов и директоров централизованных клубных систем. Гиркин Игорь Валерьевич, директор централизованной клубной системы Костюковичского района, был отмечен Благодарностью Могилевского областного методического центра «За сохранение и популяризацию народных традиций, активное развитие любительского творчества Могилевской области».  Игорь Гиркин был отмечен Благодарностью Могилевского областного методического центра

Светлана ЗАХАРЕНКО,

заведующая отделом культурно-досуговой

деятельности централизованной клубной системы

Костюковичского района. 

 
Теги: Могилев
 
 
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19-20 декабря 2018 года в г. Мстиславле состоялся семинар-практикум на тему «Развитие культуры регионов области: инновационный потенциал», который организовали и
 
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