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На телевидении рассказали о животных президента и показали Лукашенко с собачкой

29.12.2018 22:48 — Новости Культуры | Tut.by  
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У президента живут три кота и несколько собак, а сам он очень любит животных и природу. Об этом пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала в эфире вечернего шоу «Макаенка, 9» на телеканале «Беларусь 1».


Скриншот видео

Наталья Эйсмонт показала снимок из личного архива президента — на нем Александр Лукашенко обнимает собаку.

«В этом кадре — весь глава государства. Он правда любит природу, все живое. Эти кадры сделаны в Александрии. И здесь видно, что это абсолютно естественный, не постановочный кадр. Это какая-то собака, не президентская, которая подбежала и потянулась к президенту. Она была очень ласковая и отзывчивая», — рассказала Эйсмонт.


Скриншот видео

Она также сообщила, что у президента дома живут три кота, но один из них — по кличке Немо, уже стал публичный персоной.

«Мы не раз его снимали даже в наших репортажах, когда президент приглашает к себе домой своих коллег, с которыми особенно близкие и теплые отношения. Там вы можете заметить такого очень колоритного рыжего кота. Его зовут Немо. Два остальных прячутся, а этот кот лезет в кадр», — рассказала пресс-секретарь главы государства.

Ранее сам президент рассказывал, что у него в резиденции живут не только коты.

«У меня очень много животных. Страусы — трое, индоутки, утки, 25 гусят — к новому году дарю людям, куры китайские, куры обычные несушки, индюки — штук 10. Кроликов было 70, сейчас раздал людям, оставил только тех, которых стригут, потому что убивать кролика — для меня это запредельно (не дай бог, чтобы дети увидели). Осталось, может, кроликов двадцать. 10 коров, 10 коз, 15 овец и 7 или 8 лошадей, 4 собаки — лабрадор, овчарка и две лайки. Все подаренные», — рассказал Лукашенко.

 
 
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«В этом кадре весь глава государства. Он правда любит природу, все живое. Эти кадры сделаны в Александрии. И здесь видно, что это абсолютно естественный, не...
 
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